Invasione russa in Ucraina del 2022: le mappe aggiornate e la spiegazione della crisi La cronistoria del conflitto russo-ucraino, che affonda le sue radici nella crisi in corso tra i due Paesi dal 2014 e che ha subito una brusca escalation con l’invasione di Mosca il 24 febbraio 2022. Le mappe aggiornate, il riassunto degli eventi e la situazione ad oggi.

A cura di Redazione

La mappa aggiornata della guerra russo–ucraina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono trascorsi più di 40 giorni dall'invasione russa dell'Ucraina che ha provocato lo scoppio della guerra tra Mosca e Kiev. Scoppiata il 24 febbraio 2022 con il casus belli dell'indipendenza del Donbass e della "denazificazione" – secondo Putin – dell'Ucraina, l'offensiva del Cremlino ad oggi si sviluppa su quattro fronti: Kiev, Kharkiv (Luhansk e Donetsk Oblasts), Mariupol e Kherson. L'invasione russa dell'Ucraina è il punto d'arrivo della crisi russo-ucraina che dal 2014 contrappone i due Paesi, e che ha subito una escalation prima tra il marzo e l'aprile del 2021, poi all'inizio del 2022 con l'invasione militare. Una delle cause principali del conflitto risiede nella svolta europeista del governo ucraino, e nella sua volontà di aderire alla NATO, osteggiata da Mosca.

Gli attacchi russi hanno colpito moltissime città, tra cui anche le aree più a ovest, vicine al confine Ue, come Leopoli. Ad oggi le città più martoriate sono Kharkiv, Mariupol, Kherson, che hanno subito numerosi bombardamenti e sono state rase al suolo. Man mano che gli ucraini riconquistano le città precedentemente occupate dai russi, emergono testimonianze su crimini di guerra commessi contro i civili, come nel caso della città di Bucha, in cui si è dato il via a un vero e proprio massacro.

Contemporaneamente all'offensiva russa sul campo, continua la guerra economica da parte dell'Occidente, che ha varato cinque pacchetti di sanzioni contro Mosca. Il conflitto ha provocato la maggiore crisi di rifugiati in Europa dallo scoppio della seconda guerra mondiale: sul sito di UNHCR è possibile vedere i dati aggiornati sui rifugiati ucraini.

La guerra sta coinvolgendo molti Paesi nel mondo e, come spiegato dall'ONU, ha un impatto a livello globale. L'Occidente – Unione Europea, Stati Uniti e NATO – non è intervenuto militarmente in Ucraina, ma ha rafforzato le difese militari al confine con l'area NATO, ha inviato armi e imposto durissime sanzioni a Putin. Dal canto suo, il capo del Cremlino ha firmato un decreto che impone il pagamento del gas russo in rubli, ha vietato l'ingresso nel Paese ai leader europei e ha emanato delle contro-sanzioni nei confronti dell'Occidente. Turchia e Israele si pongono come mediatori del conflitto e interlocutori di Mosca, mentre la Cina è sospettata di stare aiutando militarmente il Cremlino nella prosecuzione dell'offensiva.

Ecco la cronistoria dei principali avvenimenti, andando a ritroso dai fatti più recenti fino allo scoppio della guerra.

6 aprile 2022

La mappa aggiornata della guerra in Ucraina

Dopo essersi ritirati dalla regione di Kiev verso la Bielorussia e i confini a nord dell’Ucraina, le forze armate russe si stanno riposizionando a est del Paese dove si stanno concentrando ora i combattimenti con le forze ucraine. L’idea di Mosca sarebbe quella di unire i due fronti sud ed est in un unico blocco chiudendo in una morsa le forze armate ucraine: il Cremlino ha fatto sapere che la guerra potrebbe durare ancora a lungo e che le operazioni si concentreranno sulla "completa liberazione" del Donbass. Continuano ad arrivare le testimonianze dei crimini perpetrati dalle truppe russe nelle città occupate, da Kharkiv a Bucha passando per Borodyanka.

5 aprile 2022

La mappa dell’offensiva russa e della controffensiva ucraina

Come aveva annunciato la scorsa settimana Mosca si sta ritirando da Kiev: Vladimir Putin sembra aver abbandonato l'idea di conquistare la capitale e, sebbene secondo molti analisti la battaglia per la città sembri sia stata chiaramente vinta dagli ucraini, gli esperti dell'Institute for the Study of War avvertono che la Russia potrebbe essere tutt'altro che spacciata se la sua offensiva a est avrà successo. Le forze russe intenzionate inizialmente ad accerchiare Kiev adesso si stanno ritirando verso la Russia e la Bielorussia, abbandonando anche le città di Chernihiv e Hostomel.

Nella giornata del 5 aprile Zelensky ha tenuto un intervento al Consiglio di Sicurezza Onu: "A Bucha commesso ogni crimine possibile, uccise intere famiglie". L'Unione Europea approva il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia , Von Der Leyen: "Stop alle importazioni di carbone da Mosca". Di Maio annuncia l'espulsione di 30 diplomatici russi per "motivi di sicurezza". Mosca: "Decisione immotivata che non rimarrà senza risposta".

4 aprile 2022

Nella giornata del 4 aprile vengono diffuse le immagini satellitari della città di Bucha: per strada si vedono decine di cadaveri, individuate diverse fosse comuni scavate dalle truppe russe in città.

Massacro di Bucha, i cadaveri in strada nelle immagini satellitari

La Russia smentisce le accuse e parla di "provocazione ucraina", mentre continuano ad arrivare le testimonianze di vessazioni, dalle immagini dei cadaveri con le mani legate al rischio che diverse donne siano state prese come schiave. Vengono accusati della strage di Bucha alcuni militari russi, in particolare gli uomini dell'unità 51460, la 64esima brigata di artiglieria motorizzata di Mosca. Biden contro Putin dopo l'orrore di Bucha: "Va processato per crimini di guerra". Non solo Bucha: secondo le autorità locali, sono stati perpetrati crimini di guerra anche a Irpin, Gostomel, Borodyanka e Zhytomyr. A Motyzhyn, villaggio a Ovest di Kiev, vengono ritrovati 3 cadaveri in una fossa comune: appartengono alla sindaca, a suo marito e a suo figlio, scomparsi il 23 marzo.

3 aprile 2022

In un discorso notturno alla nazione il presidente ucraino Zelensky spiega che la Russia sta aumentando gli sforzi per conquistare il sud dell’Ucraina e il Donbass. Secondo quanto sostiene l'intelligence USA, la guerra in Ucraina si potrebbe concludere entro il 9 maggio, in cui si celebra la festa per il "Giorno della vittoria" in Russia: si allontana l'idea di conquistare la capitale, mentre l'offensiva militare si concentra a Sud e a Est, come dichiarato anche dal Presidente Zelensky. L'Unione Europea è in procinto di varare il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, nel mirino le tecnologie collegate all'industria militare. La Ong Human Right Watch riferisce in un report dell'esecuzione sommaria di un giovane ucraino a Bucha, raccontata da una insegnante che ha assistito alla scena. La lista di crimini di guerra commessi dal Cremlino si allunga: a Kharkiv Olha, una donna di 31 anni, ha riferito a Human Rights Watch di essere stata stuprata mentre le veniva puntata una pistola alla tempia.

2 aprile 2022

Il Presidente ucraino Zelensky annuncia una lenta ritirata al Nord e possibili nuove offensive a Est: “Ci aspettano battaglie dure”. Continuano i bombardamenti e le accuse alla Russia di crimini di guerra. Dalla città di Bucha arrivano le immagini di cadaveri per strada e fosse comuni dopo la ritirata delle truppe russe. Un passaporto ucraino è stato trovato accanto al corpo di un uomo che aveva le mani legate dietro la schiena con un pezzo di stoffa. Trovato morto il fotoreporter Maks Levin, scomparso in Ucraina 15 giorni fa. Si avvicina intanto il faccia a faccia tra Putin e Zelensky, che dovrebbe svolgersi in Turchia: le bozze dell'accordo sarebbero pronte. Il 2 aprile circolano su Twitter e Telegram le prime immagini di quello che si comprenderà essere un vero e proprio massacro nella città di Bucha.

1 aprile 2022

Fonte: Institute for the study of War

Secondo l'Institute of the Studies of War, ad oggi i fronti della guerra in Ucraina sono quattro: Kiev, Kharkiv (Luhansk e Donetsk Oblasts), Mariupol e Kherson. Le forze ucraine hanno condotto diversi contrattacchi locali intorno a Kiev, nell'Ucraina nord-orientale, e verso Kherson, facendo pressione sulle forze russe con successo. Le forze russe hanno invece realizzato operazioni offensive solo nel Donbass e contro Mariupol.

Zelensky ha annunciato alla nazione in guerra con la Russia e al mondo intero la rimozione e l'incriminazione di due generali dell'esercito di Kiev per altro tradimento, Andriy Naumov e Serhiy Kryvoruchko. Due elicotteri ucraini hanno oltrepassato il confine con la Russia e lanciato un attacco ad un deposito di petrolio nella regione di Belgorod: il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, non ha "né confermato né smentito" la notizia.

31 marzo 2022

Nella giornata del 31 marzo Putin ha firmato un decreto che prevede il pagamento in rubli del gas russo da parte dei cosiddetti "Paesi ostili" a partire dal 1 aprile. Il premier Draghi annuncia che l'Italia è richiesta come garante sia da Mosca che da Kiev al tavolo dei negoziati. Intanto Mosca si prepara alla fase finale della guerra in Ucraina, ovvero a una massiccia offensiva a Sud e ad Est per conquistare tutto il Donbass. Le truppe russe si ritirano da Chernobyl, dove diversi soldati manifestano i sintomi della sindrome da radiazione.

30 marzo 2022

La mappa aggiornata dell’invasione russa in Ucraina

Il viceministro della Difesa russo annuncia che la Russia "diminuirà drasticamente le attività militari attorno a Kiev e Cernihiv" per agevolare i negoziati. Scettico il presidente Zelensky, secondo il quale si assiste a "una leggera rotazione delle truppe, non a un ritiro". Nella notte sono stati registrati bombardamenti nei dintorni della Capitale. A Mariupol viene colpito un edificio della Croce Rossa, prende corpo anche la controffensiva ucraina.

Dopo due giorni dai colloqui a Istanbul tra Mosca e Kiev, vengono attivati alcuni corridoi umanitari intorno a Mariupol, ma non nella città che continua a subire gli attacchi russi. Putin firma il decreto che prevede il pagamento di gas in rubli a partire da domani, dopo aver già anticipato questa misura nei giorni precedenti. In Italia sono arrivati finora 78.021 profughi ucraini.

29 marzo 2022

Il 29 marzo è il giorno dell'inizio dei nuovi colloqui tra Mosca e Kiev nella capitale turca Istanbul, con il Presidente Erdogan nel ruolo di mediatore. Mosca chiede l'indipendenza di Crimea e Donbass e la neutralità dell'Ucraina, Kiev chiede un cessate il fuoco immediato. Ancora bombe russe su Mariupol, in corso il contrattacco a Kiev. Intanto la Russia annuncia la caduta della città di Mariupol.

28 marzo 2022

La mappa della guerra al 28 marzo

Come conferma il Ministero della Difesa inglese, a Nord le forze ucraine respingono i militari russi su diversi fronti e in alcune zone “contrattaccano con successo”, come a Kiev, Irpin e Hostomel. Ma a Mariupol continuano i bombardamenti e l’offensiva di Putin. Programmati nuovi negoziati a Istanbul, Zelensky apre alle trattative per la pace: "Chiediamo solo l'integrità territoriale". Trapela inoltre la notizia sul presunto avvelenamento dell'oligarca Roman Abramovich, presente ai negoziati tra Mosca e Kiev, da parte del Cremlino.

27 marzo 2022

Secondo l’ultimo rapporto dell’Intelligence inglese, il 27 marzo i russi cercano di accerchiare le forze ucraine a Est e avanzano da Kharkiv a nord e da Mariupol a sud, ma nell’Ucraina settentrionale “il campo di battaglia rimane in gran parte statico”. Fonti di stampa ucraine segnalano invece che le forze di Kiev hanno recuperato terreno sul campo, riprendendo il controllo anche di alcuni centri urbani. In particolare, secondo il The Kyiv Independent le due cittadine di Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, sono state liberate. La situazione più difficile continua comunque a registrarsi a Mariupol. Zelensky dichiara che l'Ucraina è disposta a rinunciare al suo ingresso nella NATO per raggiungere degli accordi di pace con la Russia.

26 marzo 2022

La guerra in Ucraina passa alla fase due. O almeno, questo è quello che ha dichiarato il ministero della Difesa russo: il Cremlino ha spiegato che – sostanzialmente – tutto procede secondo i piani e che ora che l'Ucraina si è indebolita militarmente la Russia può virare con tutte le sue forze sul vero obiettivo che ha dall'inizio della guerra: la liberazione del Donbass. Nel 31esimo giorno di guerra. Chernihiv "completamente distrutta", si combatte a Irpin e nei dintorni di Kiev. Esplosioni a Leopoli, colpita la torre della tv. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Polonia: "Putin è un macellaio".

25 marzo 2022

L’aggiornamento militare del 25 marzo 2022

"I contrattacchi ucraini hanno spinto forze russe a ripiegare su linee di rifornimento sovraestese consentendo all'Ucraina di rioccupare città e posizioni difensive fino a 35 chilometri a est di Kiev" si legge nel briefing odierno del Ministero della Difesa britannico nella giornata del 25 marzo. A Mariupol la situazione è ormai da apocalisse. Secondo The Kyiv Independent i civili starebbero iniziando a morire di fame e di sete. Grande attenzione anche su Chernobyl, sicuramente una delle aree più delicate del Paese e da giorni finita sotto il controllo russo.Secondo le autorità ucraine sarebbero ben 300 i morti dell’attacco russo al teatro di Mariupol dello scorso 16 marzo, usato come rifugio dai civili.

24 marzo 2022

Oggi non è solo il giorno del vertice straordinario della Nato sull’Ucraina: si riunisce anche il G7 e il Consiglio europeo, a cui parteciperà in via eccezionale anche il presidente statunitense Joe Biden. Zelensky ha partecipato al vertice Nato e ha chiesto all'Alleanza "aiuti militari senza restrizioni", accusando poi la Russia di aver usato bombe al fosforo in Ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha ribadito la vicinanza della Nato a Kiev nella guerra contro la Russia. “Attacco ingiustificato e non provocato”. Nella dichiarazione conclusiva dei leader del G7 viene ribadito che i Paesi sono pronti ad adottare nuove sanzioni: “Nessuno dia alla Russia assistenza militare o di qualsiasi altro genere”. Intanto loStato maggiore delle Forze armate ucraine dichiara che la Russia sta ammassando altre truppe al confine e intensificando l’arruolamento per rimpiazzare i reparti colpiti duramente nelle prime settimane di offensiva.

23 marzo 2022

Il discorso notturno del presidente dell’Ucraina: “Negoziati sono difficili ma continuiamo”, poi denuncia: “I russi hanno catturato i soccorritori di un convoglio umanitario a Mariupol”. Il vice primo ministro ucraina, Iryna Vereshchuk, ha poi fatto un aggiornamento sui social: "Purtroppo, le forze di occupazione hanno violato l'accordo e non hanno permesso agli autobus di evacuare i residenti di Mariupol dal villaggio di Nikolske e dal villaggio di Melekino", ha detto. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di accettare il pagamento per il gas naturale russo solo in rubli. Lo riporta la Tass. Il presidente del Consiglio Draghi in Parlamento: “Se non aiutiamo i Paesi militarmente attaccati difendiamo l’aggressore e questo significa giustificare tutti gli autocrati, a cominciare da Hitler e Mussolini”.

22 marzo 2022

Oggi il discorso del Presidente ucraino Zelensky al Parlamento Italiano:“Bisogna fermare una persona sola per farne sopravvivere milioni”, ha detto riferendosi a Putin. "Alcune città sono del tutto distrutte, come Mariupol, dove c'erano mezzo milione di persone come a Genova. Ora ci sono solo rovine, immaginate Genova completamente bruciata dopo tre settimane di assedio".

21 marzo 2022

Nella giornata del 21 marzo nuovo round di negoziati in Turchia: se da un lato si afferma che le parti sono "vicine ad un accordo", il Cremlino valuta i progressi "insufficienti". Zelensky: "Ucraina non cederà mai ai ricatti russi". Kiev sotto le bombe, Mariupol ha rifiutato la resa proposta da Mosca, la città è ormai rasa al suolo. Cremlino: "Per ora non è in programma un incontro Putin-Zelensky". Nuovo coprifuoco rafforzato nella capitale, la Russia bombarda Odessa dal mare.

20 marzo 2022

Nella giornata del 20 marzo prosegue l'offensiva russa in Ucraina, mentre si svolgono nuovi negoziati in Turchia. A Mariupol viene colpita una scuola con 400 persone rifugiate tra donne e bambini, secondo l'ONU dieci milioni di persone hanno lasciato le loro case in Ucraina. Kiev bandisce 11 partiti filorussi e accorpa tutte le TV in un unico canale, Papa Francesco: "Si fermi questa guerra ripugnante".

19 marzo 2022

Nel consueto videomessaggio della notte, Zelensky chiede un incontro a Putin, ma il Cremlino rispedisce la richiesta al mittente: "Serve prima un accordo". Mosca annuncia di aver utilizzato armi ipersoniche per colpire un deposito militare sotterraneo in Ucraina, la dichiarazione è confermata dagli USA: "Hanno voluto mandare un messaggio all'Occidente". Nonostante i colloqui tra Putin e Macron e tra Biden e Xi Jinping, la guerra in Ucraina continua senza soste.

18 marzo 2022

Nel 23esimo giorno di guerra continuano i bombardamenti a Kiev, Mariupol e Kharkiv, mentre cresce lo sdegno della comunità internazionale per i presunti crimini di guerra della Russia. Il discorso di Putin alla nazione: "Stiamo fermando un genocidio in Donbass". Durante la giornata l'incontro tra Biden e il Presidente cinese Xi Jinping: "Conseguenze se la Cina aiuta Putin".

17 marzo 2022

La mappa dell’invasione russa in Ucraina il 17 marzo

Nella giornata del 17 marzo le truppe russe continuano ad avanzare a Est, Sud e Nord. La Russia ha invaso l'Ucraina da tre direzioni principali: a sud dalla Crimea, a est dalle Repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e a nord dalla Bielorussia. Kiev, così come le aree intorno alla città, sono però ancora sotto il controllo degli ucraini che hanno fatto sapere di voler tenere quanto più possibile i russi fuori dal centro. Se a sud la situazione sembra essere meno tesa, è a nord-ovest di Kiev che le forze russe hanno guadagnato maggiore terreno, in particolare nei sobborghi di Bucha e Irpin.

A pagare il prezzo maggiore in questo momento sono le città dell'Ucraina meridionali dove le forze russe hanno ottenuto rapidi guadagni, spingendosi a est e a ovest dalla Crimea. Drammatica è la situazione a Mariupol, rasa al suolo dalle truppe di Mosca.

16 marzo 2022

Sono passate tre settimane dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina e le truppe di Mosca provano ad avanzare verso Kiev. Nelle altre città invase, come Kharkiv e Odessa, continuano i bombardamenti, ma è la città di Mariupol che sta vivendo in maniera più drammatica le atrocità della guerra.

L’aggiornamento militare e la mappa del 16 marzo 2022

Qui si moltiplicano gli attacchi: le forze russe hanno bombardato un teatro che era stato convertito in rifugio per centinaia di civili. "Putin è un criminale di guerra" ha dichiarato il Presidente USA Biden. "Gli ostaggi a Mariupol sono un’atrocità sconvolgente. Siamo determinati a far pagare a Putin un prezzo alto".

15 marzo 2022

Mentre continuano i bombardamenti su molte città, in particolare a Lugansk, Chernihiv e Kharkiv, e le truppe di Putin affermano di aver preso il controllo di Melitopol e Kherson, esplosioni sono state segnalate anche nei pressi della Capitale Kiev, che però al momento resiste. Riprendono nella giornata di martedì 15 marzo i negoziati tra Russia e Ucraina, in videoconferenza. Sul tavolo delle trattative ancora una volta la richiesta di "pace, cessate il fuoco, ritiro immediato di tutte le truppe e garanzie di sicurezza". I leader di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca si recano a Kiev, Zelensky: "Potente testimonianza di sostegno".

14 marzo 2022

La mappa dell’offensiva russo–ucraina del 14 marzo 2022

Mentre continuano i bombardamenti sulle città ucraine, riprendono il 14 marzo i negoziati in videoconferenza tra Mosca e Kiev. Le trattative sono state interrotte nel pomeriggio: "Una pausa tecnica è stata presa nelle trattative fino a domani. Per lavoro aggiuntivo nei sottogruppi di lavoro e chiarimento delle definizioni individuali. Le trattative continuano" ha dichiarato il capo negoziatore ucraino Podolyak. Nella giornata anche l'incontro tra Biden e Xi Jinping a Roma, che arriva a margine di quanto fatto trapelare dal Financial Times secondo cui la Russia avrebbe chiesto alla Cina assistenza militare e soldi per sostenere l’invasione, fin dall’inizio. L'Unione Europea approva il quarto pacchetto di sanzioni economiche contro Mosca.

13 marzo 2022

Nella giornata del 13 marzo i Russi bombardano un campo di addestramento militare internazionale situato a Yavoriv, a circa 16 km dal confine Ue. La città non era mai stata bombardata finora, il governatore dell’Oblast di Leopoli, ha dichiarato che ci sono stati più di 35 morti e oltre 50 feriti. Secondo l'ONU sono quasi 600 i civili uccisi nel corso del conflitto. Kiev ha confermato un nuovo round di colloqui e negoziati tra Russia e Ucraina per il 14 marzo. L'incontro, però, non si terrà dal vivo in Bielorussia come in precedenza, ma in teleconferenza.

12 marzo 2022

Si intensificano gli attacchi della Russia a Kiev, Macron: "Putin non intende fermarsi". Evacuati oggi 13mila civili, il sindaco di Mariupol: "Stiamo attraversando l'Armageddon, russi uccidono civili vecchi, donne, bambini". Zelensky in collegamento a Firenze: "Questa è una guerra contro l'Europa". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet conferma che il "dialogo con il premier israeliano Naftali Bennett è continuato". "Abbiamo parlato dell'aggressione russa e delle prospettive dei colloqui di pace".

11 marzo 2022

La mappa dell’invasione russa in Ucraina all’11 marzo 2022

Nella giornata dell'11 marzo l'esercito russo ha ampliato il suo raggio di azione, colpendo la parte occidentale del territorio ucraino che fino a questo momento non era stato ancora interessato dall'invasione. Il ministero della Difesa russo ha infatti annunciato attacchi mirati agli aeroporti militari delle città occidentali di Ivano-Frankivsk e Lutsk, quest'ultima distante circa 90 km dal confine con la Polonia.

10 marzo 2022

A due settimane dall’invasione dell’Ucraina, le forze armate russe continuano a procedere nell’offensiva. L’esercito di Mosca ha attaccato da Nord, Sud ed Est, e continua l’assedio sulle principali città. Secondo la Difesa ucraina, i militari russi avrebbero cercato di entrare anche a Irpin, sobborgo occidentale della capitale, ma sarebbero stati respinti. L'avanzata russa nel Nord del Paese, ad ogni modo, procede abbastanza lentamente. Si sono tenuti i primi colloqui tra i Ministri degli Esteri Lavrov e Kuleba in Turchia, ma non si è arrivati nè a un accordo di pace nè a un cessate il fuoco per consentire l'evacuazione dei civili. Kamala Harris in Polonia: "USA pronti a difendere ogni centimetro del territorio NATO".

9 marzo 2022

Crisi russo–ucraina, la mappa aggiornata al 9 marzo 2022

Continua l'avanzata delle truppe russe in Ucraina dove aumenta il numero delle città sotto assedio: nel quattordicesimo giorno di guerra a pagare il prezzo più alto è stata Mariupol dove è stato colpito un ospedale e dove, secondo quanto denunciato dalle autorità locali, i morti sono già 1.300. ONU: "Quasi 500 i civili ucraini morti dall'inizio del conflitto". Arrivati in Italia più di 23mila profughi ucraini, USA: "Mosca potrebbe usare armi chimiche".

8 marzo 2022

La giornata dell'8 marzo si apre con i bombardamenti sulla città nord orientale di Sumy: secondo Dmytro Zhyvytsky, coordinatore dell'amministrazione militare regionale, si conterebbero numerose vittime anche tra i civili. Si ritenta di evacuare i civili da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Biden dichiara lo stop all'importazione di petrolio e gas russo, Zelensky interviene alla Camera dei Comuni inglese. Il leader della Lega Salvini viene contestato in Polonia. La proposta di no fly zone limitata sull'Ucraina viene archiviata, Di Maio: "No a no fly zone per evitare terza guerra mondiale".

7 marzo 2022

Il 7 marzo si tiene il terzo round di negoziati tra Mosca e Kiev. Nella notte ancora bombe su Irpin, Bucha e Hostomel, sobborghi di Kiev, dove non è stato ancora possibile evacuare i cittadini a causa delle violazioni del cessate il fuoco. Il governo russo approva una black list dei Paesi ostili a Mosca, tra cui l'Italia.

6 marzo 2022

La giornata del 6 marzo si apre con bombardamenti nella notte a Kharkiv e Chernihiv, mentre la città di Mariupol continua a essere accerchiata dalle truppe russe. La capitale Kiev, invece, resiste ancora: l'amministrazione municipale dichiara che la situazione è "complicata, ma sotto controllo". Alle 11 del mattino riprendono i corridoi umanitari, durante la giornata un nuovo colloquio telefonico tra Putin e Macron. Colpita la torre della televisione di Kharkiv dopo l'attacco alla torre TV di Kiev, intanto quasi un milione di rifugiati raggiunge la vicina Polonia.

5 marzo 2022

Sabato 5 marzo viene annunciato un cessate il fuoco – che non viene rispettato – per i corridoi umanitari da Mariupol. Il premier israeliano Bennett fa visita a Putin a Mosca, con l'obiettivo di mediare per la risoluzione del conflitto: i due hanno un colloquio di tre ore, successivamente Bennett si reca in Germania per un incontro con il cancelliere Scholz e telefona a Zelensky. Anche il presidente turco Erdogan esorta Putin a dichiarare il cessate il fuoco in Ucraina.

4 marzo 2022

La situazione aggiornata al 4 marzo 2022

La giornata del 4 marzo inizia con nuovi bombardamenti a Kiev, Kharkiv e soprattutto a Chernihiv; qui i russi vengono accusati di aver colpito deliberatamente edifici civili come scuole e ospedali. Il convoglio militare russo lungo 64km e diretto a Kiev, invece, non riesce ad avanzare secondo fonti americane. Putin all'Occidente:"Vorrei sottolineare ancora una volta che non abbiamo cattive intenzioni nei confronti dei nostri vicini. Consiglierei loro di non inasprire le tensioni e di non imporre alcuna restrizione. Stiamo onorando tutti i nostri obblighi e continueremo a farlo". Il Cremlino smentisce l'accusa di stare attaccando edifici civili: "Stiamo facendo di tutto per salvare vite civili", dichiara Putin. Ma la situazione nelle città, e soprattutto a Mariupol, è al collasso: "L'esercito russo sta distruggendo la nostra città con ogni tipo di arma, dall'artiglieria agli aerei, dai bombardieri ai sistemi missilistici", dichiara il sindaco.

3 marzo 2022

La mappa del 3 marzo 2022 sulla guerra in Ucraina

Il 3 marzo si tengono nuovi negoziati, preceduti da raid continui su Kiev e dalla conquista da parte dei russi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Ai negoziati si raggiunge un accordo sui primi corridoi umanitari per evacuare i civili, ma la fine delle ostilità è ancora lontana.

2 marzo 2022

Invasione russa in Ucraina, la mappa aggiornata al 2 marzo 2022

Il 2 marzo l'ONU approva la risoluzione sull'attacco russo in Ucraina, in un discorso il presidente americano Biden definisce Putin "un dittatore che pagherà un prezzo molto alto".

1 marzo 2022

Nella prima settimana di marzo l'offensiva russa si è concentrata ancora nella capitale Kiev e nelle città sudorientali, come Kharkiv, Mariupol e Kherson: quest'ultima è la prima città a cadere nelle mani dei russi. Resiste invece la città di Kharkiv, diventata epicentro della guerra, dove si bombarda ormai da giorni. Con l'intensificarsi dell'attacco da parte di Mosca, e venuta definitivamente meno l'ipotesi di una no fly zone, l'Occidente inizia ad armare l'Ucraina, come riporta il Guardian.

28 febbraio 2022

Il 28 febbraio a Gomel, in Bielorussia, si sono svolti i primi negoziati tra Russia e Ucraina. Nello stesso giorno Zelensky ha firmato la richiesta di adesione all'Unione Europea. Il Presidente ucraino ha chiesto il cessate il fuoco, Putin a Macron: "Accordo possibile solo dopo che Kiev avrà assunto uno status neutrale". Esplosioni vicino Kiev, Kharkiv bombardata, decine di vittime civili e centinaia di feriti.

27 febbraio 2022

Nella notte del 27 febbraio sono proseguiti i missili e i bombardamenti da parte delle forze militari russe: l'esercito è riuscito a entrare Karkhiv, seconda città ucraina, ma le autorità locali affermano di aver respinto l'attacco. Il Cremlino dice di essere pronto a trattare, invia una delegazione in Bielorussia e dà un ultimatum a Kiev. Zelensky: "Incontreremo i russi senza precondizioni". Putin ordina allerta del sistema nucleare di deterrenza russo. L'Ue chiude il proprio spazio aereo alla Russia e impone nuove sanzioni alla Bielorussia

26 febbraio 2022

Il 26 febbraio continua l'offensiva russa nel Paese. La Germania invia armi a Kiev, che sotto assedio resiste, edificio residenziale sventrato da un missile nella Capitale. Biden: "L'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la terza guerra mondiale". Si registrano combattimenti nella zona di Kharkiv. Zelensky dice che non chiederà all'esercito di deporre le armi. Mosca accusa: "L'Ucraina ha rifiutato di negoziare, niente tregua", Kiev smentisce: "Da loro condizioni inaccettabili". Il Cremlino aumenta offensiva. Viene stabilito il coprifuoco dalle 17. I Paesi baltici, la Repubblica Ceca e la Romania chiudono lo spazio aereo alle compagnie russe. Attesi nuovi raid aerei sulla capitale. Oltre 2000 arresti in Russia nelle proteste contro la guerra in Ucraina.

25 febbraio 2022

Il 25 febbraio la Russia ha dato inizio a un massiccio attacco della capitale Kiev, difesa dall'esercito ucraino; il presidente Zelensky è rimasto nella città, invitando i suoi concittadini a resistere. Nello stesso giorno, le truppe russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl, suscitando preoccupazione in tutto il mondo per le possibili conseguenze di un nuovo disastro nucleare.

La risposta dell'Occidente, dall'Europa agli USA passando per l'Italia, non si è fatta attendere: ha preso quindi il via una guerra combattuta su un altro fronte, quello economico, con l'obiettivo di colpire Putin attraverso le sanzioni e di tagliarlo fuori dall'economia globale, costringendolo alla resa senza entrare militarmente nel conflitto. La NATO infatti non è tenuta a intervenire nella guerra in quanto l'Ucraina non è uno Stato membro, ma le truppe dell'Alleanza sono state mandate ai confini del Paese per difendere i membri della NATO da una eventuale escalation del conflitto al di fuori dei confini ucraini. L'ingresso degli Stati Uniti e della NATO avrebbe infatti scatenato la terza guerra mondiale, con tutte le conseguenze che ciò avrebbe potuto provocare.

24 febbraio 2022

La mappa dell’invasione russa in Ucraina il 24 febbraio 2022

Con un discorso in diretta TV alle 4 del mattino ora italiana, il 24 febbraio 2022 la Russia di Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina. Il capo del Cremlino ha dichiarato di non avere nessuna intenzione "di occupare i territori ucraini" ma di aver lanciato un'operazione speciale per difendere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk dall ‘"aggressione ucraina". L'obiettivo finale dell'operazione è "proteggere le persone che sono state sottoposte per 8 anni al genocidio del regime di Kiev", ha detto Putin, aggiungendo che Mosca intraprenderà "una smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina, e consegnerà alla giustizia coloro che hanno commesso numerose atrocità contro i civili”.

La dichiarazione di guerra è stata immediatamente seguita dai bombardamenti a Kiev, nelle principali città del Paese e nei punti nevralgici, come aeroporti, stazioni ferroviarie e centrali atte all'approvvigionamento energetico dell'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato alla nazione attorno alle 6 del mattino, confermando che la Russia ha effettuato attacchi missilistici sulle infrastrutture dell'Ucraina e sulle guardie di frontiera ucraine con esplosioni in molte città del Paese. Il governo ucraino ha introdotto successivamente la legge marziale, una sorta di ordinamento giuridico separato, che cambia comunque da nazione a nazione, che sostituisce quello normalmente in vigore. Tra le altre cose, Zelensky ha impedito a tutti i cittadini maschi dai 18 ai 60 anni di lasciare l'Ucraina.