Russia Ucraina, le news di oggi 15 maggio 2022

81esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi domenica 15 maggio. Il presidente finlandese chiama Putin: "Informato della nostra intenzione di aderire alla Nato". La replica del Cremlino: "Se Finlandia entra nella Nato commette un errore". Secondo Putin i colloqui di pace sono stati "praticamente interrotti da Kiev, che non mostra alcun interesse per un dialogo serio". G7: "Non riconosceremo mai i confini imposti dalla Russia". Mosca interrompe le forniture di energia alla Finlandia.

