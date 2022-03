Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi in diretta

Le news in tempo reale sulla guerra in Ucraina e gli aggiornamenti dell'ultima ora: la Russia estende i suoi attacchi per la prima volta a Ovest del Paese, ai confini dell'UE (la mappa). Si intensificano i raid a Kiev con bombe e combattimenti segnalati poco fuori la Capitale. Mariupol devastata, il sindaco: "Stiamo attraversando l'Armageddon". La denuncia del ministero della Difesa ucraino: "Russi hanno sparato su donne e bambini durante un’evacuazione". Sarebbero 79 i bambini uccisi dall'inizio della guerra. Macron: "Putin non intende fermarsi". Dalla Polonia: "Non possiamo più accogliere profughi".

Putin: "Ci hanno dichiarato guerra economica". Mosca: "Zaporizhzhia non è più controllata da Kiev", Ucraina: "Russi sparano e uccidono civili in evacuazione". Il prossimo round di colloqui sarà in videocall, Di Maio: "Piccoli segnali da negoziati" ma Kuleba dichiara che le richieste di Putin sono "inaccettabili". Kiev: "Mosca vuole creare repubblica popolare a Kherson". Zelensky in collegamento a Firenze: "Questa è una guerra contro l'Europa".

