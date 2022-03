Guerra Russia Ucraina, ultime news di oggi in diretta

Le news in tempo reale sulla guerra in Ucraina oggi 14 marzo, gli aggiornamenti dell'ultima ora: oggi riprendono i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina, ma non in presenza come successo nei giorni scorsi. L'incontro avverrà in teleconferenza, non si sa ancora a che ora, ma è stato confermato da entrambe le parti.

Nel frattempo l'offensiva russa continua e si estende per la prima volta verso il confine polacco: ieri è stata bombardata pesantemente una base militare vicino Leopoli, con almeno 35 vittime. Vicino Kiev è stato ucciso un giornalista: Brent Renaud.

Dagli Stati Uniti il Financial Times dice che la Russia sta chiedendo insistentemente supporto militare alla Cina e che Pechino potrebbe prepararsi per concederglielo. Oggi si incontrano a Roma Jack Sullivan, consigliere della sicurezza del governo americano, e Yang Jiechi, capo diplomatico del Partito comunista cinese. E si parlerà, ovviamente, di guerra in Ucraina.

Intanto il numero dei profughi arrivati in Italia supera i 37mila, di cui circa 15mila sono bambini. I civili morti in Ucraina, secondo l'Onu, sono quasi 600.

