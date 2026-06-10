Iran, la guerra in diretta: notte di raid Usa-Teheran dopo abbattimento di elicottero vicino Hormuz, Trump: “Voglio risposta potente”

Donald Trump ha detto di voler una risposta "molto potente" contro l'Iran per l'abbattimento dell'elicottero americano. Il presidente ha detto che i nuovi attacchi "sono una risposta a ciò che hanno fatto al nostro elicottero la scorsa notte. Credo che la risposta debba essere molto forte, molto potente”. Quella appena trascorsa è stata una notte di fuoco incrociato Usa-Teheran: "Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria", secondo fonti di Washington. Teheran ha risposto bersagliando le basi americane nei paesi mediorientali e accusando gli stati della regione di "responsabilità legale e morale" per gli attacchi di Usa e Israele. Tel Aviv continua intanto ad attaccare nel sud del Libano.