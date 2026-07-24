Iran, la guerra in diretta: altra notte di attacchi Usa, Nyt: “Teheran pronto a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito a minacce”

Altra notte di attacchi Usa in Iran, e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Trump minaccia punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a “un attacco massiccio” contro l’Iran. Secondo quanto riportato dal New York Times, due funzionari iraniani affermano che Teheran colpirà Tel Aviv se Trump darà seguito alle minacce. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condannato fermamente le dichiarazioni di Trump che indicano la sua intenzione di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite nel Golfo. "Confiscare i beni di un altro Paese per risolvere future controversie non correlate crea un pericoloso precedente", ha scritto Araghchi su X. "Coloro che gioiscono o traggono profitto da questi fondi dovrebbero tenere presente che, una volta che i governi normalizzeranno la confisca, nessun bene sarà al sicuro", ha aggiunto il ministro. "Il caos che ne conseguirà non sarà né piacevole né pacifico", ha concluso.