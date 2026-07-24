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Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta: altra notte di attacchi Usa, Nyt: “Teheran pronto a colpire Tel Aviv se Trump darà seguito a minacce”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: la minaccia del presidente Usa Trump di risarcire i danni alle navi con beni iraniani rappresenta un “precedente incendiario”, scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

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24 Luglio 2026 , 07:26
A cura di Susanna Picone
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 24 luglio 2026 in tempo reale. Per la tredicesima notte consecutiva partono i raid e la guerra si allarga al Mar Rosso, dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al Mandab. Gli Houthi dello Yemen attaccano due petroliere saudite. Ira di Trump che minaccia punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e di essere vicino a “un attacco massiccio” contro l’Iran. Secondo quanto riportato dal New York Times, due funzionari iraniani affermano che Teheran colpirà Tel Aviv se Trump darà seguito alle minacce. Sirene d'allarme in Bahrein, Iran segnala esplosioni in base Usa

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Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 24 luglio

Altra notte di attacchi Usa in Iran, e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Trump minaccia punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a “un attacco massiccio” contro l’Iran. Secondo quanto riportato dal New York Times, due funzionari iraniani affermano che Teheran colpirà Tel Aviv se Trump darà seguito alle minacce. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condannato fermamente le dichiarazioni di Trump che indicano la sua intenzione di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite nel Golfo. "Confiscare i beni di un altro Paese per risolvere future controversie non correlate crea un pericoloso precedente", ha scritto Araghchi su X. "Coloro che gioiscono o traggono profitto da questi fondi dovrebbero tenere presente che, una volta che i governi normalizzeranno la confisca, nessun bene sarà al sicuro", ha aggiunto il ministro. "Il caos che ne conseguirà non sarà né piacevole né pacifico", ha concluso.

A cura di Susanna Picone
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