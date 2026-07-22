Iran, la guerra in diretta, undicesima notte di raid Usa, Rubio: “Teheran vuole trattare ma niente controllo su Hormuz”

L'Iran ha contattato gli Stati Uniti che restano pronti a una soluzione diplomatica del conflitto, ma fin qui Teheran non ha mantenuto gli impegni. A sostenerlo è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel suo intervento alla riunione dell'Asean. "L'Iran ha contattato gli Stati Uniti, sia direttamente sia indirettamente, per impegnarsi in colloqui sulla risoluzione delle differenze per quanto riguarda ciò che sta accadendo in quella parte del mondo", ha detto. "Purtroppo, finora, anche se abbiamo raggiunto accordi, non hanno mantenuto gli impegni", ha proseguito, ma "gli Stati Uniti sono sempre impegnati nella diplomazia" e "se sono seri, siamo seri anche noi".