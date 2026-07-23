Iran, la guerra in diretta: nuovi attacchi degli Usa nella notte, Teheran minaccia: “Se colpite infrastrutture, non passerà una goccia di petrolio dallo Stretto di Hormuz”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 23 luglio, in tempo reale. Il comando militare iraniano di più alto grado minaccia di impedire totalmente il transito del petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Usa dovessero mettere in atto le minacce di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il generale di brigata Seyyed Majid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco contro ponti o centrali elettriche iraniana avrebbe delle conseguenze. Ancora attacchi dagli Usa nella notte. Gli Houti yemeniti hanno attaccato due petroliere saudite che hanno cercato di forzare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione secondo i pasdaran. Ok da Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. L'intesa avrà una durata trentennale e riserverà alle aziende Usa un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture necessarie. Secondo i media iraniani, durante le prime ore della mattinata sono state colpite due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo. "La missione di queste imbarcazioni è esclusivamente di soccorso", specifica l'agenzia iraniana Fars.
Pasdaran: "Distrutti in Giordania sistemi antimissilistici degli Usa"
I Guardiani della Rivoluzione hanno affermato di aver distrutto in Giordania un radar americano del sistema antimissile THAAD, in rappresaglia contro gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. I Pasdaran hanno anche riferito tramite un comunicato diffuso dalla televisione di Stato della distruzione di un sistema Patriot, progettato per intercettare i proiettili balistici, nonché dell'incendio di un hangar presentato come utilizzato per la manutenzione di elicotteri.
Media iraniani: "Teheran ha colpito basi Usa in Kuwait"
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno riferito di aver attaccato le forze statunitensi presso il campo di Al-Adiri e la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait. Lo fanno sapere i media statali iraniani, secondo cui sarebbero state presi di mira anche i campi di Arifjan e Doha. L'Iran sta continuando a colpire i paesi della regione che ospitano forze statunitensi in risposta agli attacchi americani contro Teheran. Il Kuwait non ha confermato.
Prezzo petrolio risale: Brent a 95,63 dollari al barile, per gli Usa Wti a 87,82 dollari
Il prezzo del petrolio è in rialzo. Il Brent, riferimento per l'Europa, è salito del +1,56% a 95,63 dollari al barile. Il prezzo del petrolio Wti, riferimento per gli Stati Uniti, è invece salito di +0,99% a 87,82 dollari al barile.
Dipartimento di Stato Usa lancia massima allerta per rischio escalation in Iran agli americani nel mondo
"Avviso a livello mondiale: a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista". Il Dipartimento di Stato Usa ha lanciato un allarme su X, invitando i cittadini statunitensi attualmente in Medio Oriente a prestare la massima attenzione e ad essere preparati alla cancellazione di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali disagi ai viaggi. "I cittadini statunitensi al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare i viaggi da e per la regione, mentre chi attraversa la regione dovrebbe verificare con le proprie compagnie aeree che i loro voli siano ancora programmati".
Media iraniani: "Colpite due navi di soccorso iraniane"
"Nella mattinata odierna, due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo, ‘Naji 15' e ‘Naji 16', sono state colpite e gravemente danneggiate in un atto ostile da parte del nemico americano-sionista". A dirlo è l'agenzia iraniana Fars che ha ripreso la Direzione Generale Porti e Navigazione dell'Hormozgan. "La loro missione è esclusivamente di ricerca e soccorso", sottolineano.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 23 luglio
Il comando militare iraniano di più alto grado ha minacciato di impedire totalmente il transito del petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Usa dovessero mettere in atto le minacce di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Teheran ha fatto sapere che qualsiasi attacco contro ponti o centrali elettriche iraniane avrà delle conseguenze. Ancora attacchi dagli Usa nella notte. A Hormuz una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione secondo i pasdaran. Ok da Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. L'intesa avrà una durata trentennale e riserverà alle aziende Usa un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture necessarie. Secondo i media iraniani, durante le prime ore della mattinata sono state colpite due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo. "La missione di queste imbarcazioni è esclusivamente di soccorso", specifica l'agenzia iraniana Fars. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per la dodicesima notte consecutiva, colpendo "obiettivi militari iraniani" tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni e siti di sorveglianza costiera.