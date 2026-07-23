Iran, la guerra in diretta: nuovi attacchi degli Usa nella notte, Teheran minaccia: “Se colpite infrastrutture, non passerà una goccia di petrolio dallo Stretto di Hormuz”

Navi portacontainer e navi mercantili nello Stretto di Hormuz, foto di archivio

Il comando militare iraniano di più alto grado ha minacciato di impedire totalmente il transito del petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Usa dovessero mettere in atto le minacce di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Teheran ha fatto sapere che qualsiasi attacco contro ponti o centrali elettriche iraniane avrà delle conseguenze. Ancora attacchi dagli Usa nella notte. A Hormuz una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione secondo i pasdaran. Ok da Trump a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile. L'intesa avrà una durata trentennale e riserverà alle aziende Usa un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture necessarie. Secondo i media iraniani, durante le prime ore della mattinata sono state colpite due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo. "La missione di queste imbarcazioni è esclusivamente di soccorso", specifica l'agenzia iraniana Fars. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per la dodicesima notte consecutiva, colpendo "obiettivi militari iraniani" tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni e siti di sorveglianza costiera.