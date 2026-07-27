Governo, al via l’iter della legge elettorale in Senato, FdI avvisa FI sulle preferenze, La Russa: “Non si suicidi”: news in diretta

Giorgia Meloni potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? "Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima", ovvero nel 2036, ha detto ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa ad Augusto Minzolini. "Il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita".