Governo, al via l’iter della legge elettorale in Senato, FdI avvisa FI sulle preferenze, La Russa: “Non si suicidi”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Al via l'iter della legge elettorale, che riparte al Senato oggi con le audizioni in Commissione. Il nodo delle preferenze però, dopo la spaccatura della maggioranza sull'emendamento di FdI, non è stato ancora risolto. Così il presidente di Palazzo Madama ed esponente di Fratelli d'Italia ne approfitta per lanciare un avvertimento agli alleati.
"Credo che la maggioranza debba riflettere sulla costituzionalità del ddl presentato senza le preferenze. Il voto segreto alla Camera sarà non sull'emendamento ma sulla legge elettorale. Una cosa è bocciare un emendamento. Una cosa molto più seria è, eventualmente, che la maggioranza non si ritrovi su una legge elettorale che i propri capi hanno sottoscritto", ha dichiarato. E infine un messaggio a Tajani: "Io non butterò mai giù dalla torre Forza Italia. Se dipendesse da me non la butterei mai giù, a meno che non decida di suicidarsi. A buon intenditore poche parole".
La Russa ha detto che Meloni al Quirinale sarebbe "una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella"
Giorgia Meloni potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? "Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima", ovvero nel 2036, ha detto ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa ad Augusto Minzolini. "Il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita".
Il governo valuta un nuovo taglio delle accise, ma ha bisogno di più soldi
Il governo Meloni potrebbe varare questa settimana o la prossima, in Consiglio dei ministri, un nuovo taglio delle accise sui carburanti – con la benzina ormai tornata vicina ai due euro al litro e il gasolio prossimo ai 2,2 euro. Tuttavia, i soldi che lo Stato ha incassato finora proprio grazie all'aumento dei prezzi alla pompa non bastano per finanziare una riduzione sostanziale delle accise. Nei prossimi giorni, quindi, l'esecutivo dovrà trovare fondi – si parla di almeno 100 milioni di euro – per un taglio che possa durare più di una settimana.
Tra quanto si concluderà l'iter della legge elettorale: il rischio rottura nella maggioranza
L'iter della legge elettorale riprende ufficialmente oggi con i lavori in commissione al Senato. Come è noto, alla Camera il testo ha portato a più di una spaccatura nel centrodestra, con la maggioranza andata sotto nel voto segreto sulle preferenze. Il via libera del Senato (dove il voto segreto non è previsto) potrebbe arrivare prima dello stop estivo ai lavori parlamentari, ma se Fratelli d'Italia insiste sulle preferenze la norma dovrà passare ancora una volta alla Camera. E lì si ripartirà da capo, con il rischio di una nuova rottura, ancora più pesante.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Al via l'iter della legge elettorale al Senato con le audizioni in Commissione. Restano le tensioni sulle preferenze dopo la spaccatura sull'emendamento di Bignami. L'esponente di Fratelli d'Italia e presidente del Senato Ignazio La Russa avverte Forza Italia: "Non si suicidi. Una cosa è bocciare un emendamento, un'altra la legge".