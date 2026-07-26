Malagò vuole il CT dell’Italia entro il 31 luglio, Pirlo nervoso perché non è più sicuro di farcela

Andrea Pirlo nervoso per la situazione che si è venuta a creare in attesa di essere ufficializzato come nuovo Ct dell’Italia. Malagò ha come obiettivo quello di annunciarlo entro il 31 luglio.

Il nuovo Ct dell'Italia ancora non è stato annunciato. Dopo il no di Pep Guardiola sembrava ormai fatta per il piano B che portava al nome di Andrea Pirlo. Paolo Maldini e Leonardo, dopo l'ok ricevuto anche dal presidente federale, Giovanni Malagò, erano andati dritti sull'ex allenatore della Juventus oggi allo United FC, club degli Emirati Arabi. Pirlo aveva dato il suo parere positivo alla proposta della delegazione azzurra ma nelle ultime ore è esploso il caso legato allo sponsor russo Fonbet di cui l'allenatore è testimonial. Fonbet risulta nell'elenco di quei siti inibiti dall'agenzia delle dogane in Italia, e sulle pagine del portale campeggia ancora l'immagine dello stesso Pirlo in bella mostra.

Chiaramente anche il legame con Mosca fa storcere il naso in Italia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022. Ebbene come appreso da Fanpage, l'obiettivo nei piani di Malagò oggi, a prescindere da chi siederà sulla panchina azzurra, è quello di annunciare il nuovo Ct dell'Italia entro il 31 luglio. Da venerdì, dopo il rifiuto di Guardiola, tutto sembrava convergere su Pirlo dopo le indicazioni di Maldini e Leonardo come nome che più si avvicinava al progetto nazionale, non solo legato al calcio, ma anche di riforma del calcio italiano. Ma ora è tutto bloccato innervosendo anche lo stesso Pirlo.

Pirlo con Paolo Maldini.

Malagò ha assecondato la volontà di Paolo Maldini ma il problema è nato nel momento in cui è esploso questo caso a metà tra sport e politica sul quale pare ci sia stata anche po' di superficialità, o meglio, mancata conoscenza della situazione generale. Malagò sembra non fosse a conoscenza di tutta la vicenda del sito di scommesse Fonbet legato al nome di Pirlo e nemmeno Maldini e Leonardo, forse, si sono soffermati tanto sul rapporto tra Pirlo e la Russia.

Sta di fatto che l'accordo di sponsorizzazione con Fonbet pare rientrasse nel contratto che Pirlo ha firmato con lo United FC, club di proprietà dell'oligarca russo Sergey Lomakin, il quale ha interessi economici rilevanti proprio all'interno di Fonbet. Con le dimissioni di Pirlo decadrebbe anche questo accordo di sponsorizzazione ma oggi come oggi i dubbi di natura tecnica sull'allenatore ex Juve, nonché i dubbi etici e morali legati a questo tipo di accordo, non sono proprio il miglior biglietto da visita per far ripartire il calcio italiano dopo l'ennesima figuraccia Mondiali.

Giovanni Malagò con Paolo Maldini, Leonardo ed Ezio Simonelli.

Come farà Malagò a gestire la vicenda Pirlo-Russia con Maldini e Leonardo

In questo scenario dunque Malagò vuole vederci chiaro e si segnala nervosismo da un po' di parti in causa in questa storia. Si segnala inquietudine tra Malagò e Maldini che di certo non si aspettavano di dover gestire questo tipo di situazione subito che li ha messi anche un po' in difficoltà a livello di immagine. Nervosismo anche da parte di Pirlo che si vedeva già sulla panchina dell'Italia dopo il no di Guardiola e che adesso invece rischia anche di veder sfumare questa possibilità.

Delusione e fastidio anche da parte di allenatori come Roberto Mancini che era stato in lizza insieme ai vari Pioli e Palladino dopo la scelta di Maldini e Leonardo di virare su Pirlo. La posizione dell'ex allenatore della Juventus ora è sicuramente meno solida rispetto a due giorni fa. Sono in corso valutazioni in Federazione per superare questa vicenda anche a livello di immagine. Ebbene sarà da capire se Malagò vorrà difendere fino in fondo o meno la scelta di Maldini indipendentemente dalla vicenda della Russia. Da non escludere anche la possibilità che lo stesso Maldini e anche Leonardo, possano fare un clamoroso passo indietro nel caso in cui Malagò, soprattutto per questioni politiche, possa dare il suo definitivo parere negativo al nome di Pirlo. Sta di fatto che il Ct dell'Italia, ancora non è stato scelto.