LIVE Guardiola CT dell’Italia, ultime notizie dopo l’incontro con Maldini e Leonardo: trattativa avviata

Pep Guardiola potrebbe davvero diventare il Commissario Tecnico dell'Italia. Il presidente Malagò ha parlato nelle scorse ore ha parlato del futuro allenatore della Nazionale dicendo che ci sono altri candidati oltre Mancini e Pirlo. Poco dopo Sky Sport ha fatto sapere che Paolo Maldini, nuovo Direttore Tecnico azzurro, e Leonardo, advisor, avrebbero incontrato Guardiola a Barcellona lo scorso weekend, per provare a convincerlo ad accettare l'incarico.
Claudio Marchisio: "In Nazionale proverei seriamente con Guardiola"
A margine di un evento riguardante la Kings League, Marchisio, ex Juve, a Fanpage ha risposto a una domanda sul futuro CT: "Chi avrei chiamato al posto di Maldini? Io ci avrei provato con Guardiola seriamente, si potrebbe andare a fare un progetto a medio-lungo termine che parta anche dal basso".
Guardiola ha vinto 41 titoli in carriera da allenatore: numeri mostruosi
Ha allenato solo tre squadre e ha vinto di tutto e di più Pep Guardiola che ha fatto incetta di titoli con Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, anche se con i bavaresi non è riuscito a vincere la Champions League.
Guardiola ha chiuso dopo 10 anni l'avventura in Premier League con il Manchester City
Dopo dieci anni straordinari Pep Guardiola ha lasciato il Manchester City che riparte da Enzo Maresca, suo ex collaboratore. Un decennio d'oro per il City che non aveva mai vinto la Champions e ci è riuscito nel 2023. In totale Guardiola ha vinto 20 trofei, la media è facile da fare.
Le alternative a Guardiola per la panchina dell'Italia: due i nomi forti, Pirlo e Mancini
Se Guardiola dovesse declinare la proposta, l'Italia provare a stringere o per Andrea Pirlo, che è reduce da una serie di annate negative, o per Roberto Mancini, l'ex CT che aspetta di tornare sulla panchina della Nazionale, a tre anni dall'addio.
Le perplessità di Guardiola sulla proposta dell'Italia per la panchina della Nazionale
Guardiola è tentato e non ha ancora risposto. Sky riferisce che il problema non è relativo all'ingaggio, ma è il progetto ciò che conta, unito al tema delle riforme del calcio italiano, che servono come il pane a tutto il movimento.
La proposta dell'Italia a Guardiola: sul piatto c'è un contratto di 4 anni
Secondo quanto riferisce Sky, Paolo Maldini e Leonardo, con il placet di Malagò, avrebbero proposto un contratto di 4 anni a Pep Guardiola, che esordirebbe in Nations League per poi dedicarsi agli Europei 2028 prima di preparare la corsa per i prossimi Mondiali.
Le parole del presidente Malagò: "Ci sono più di due nomi per la panchina dell'Italia"
Nell'intervista rilasciata a Sky Sport 24, il numero uno della FIGC ha parlato del futuro allenatore della Nazionale. Malagò non ha fatto il nome di Guardiola, ma ha allargato il raggio dicendo che non sono solo Mancini e Pirlo i due candidati: "Con Maldini e Leonardo non c’è nessuno scontro, anzi, stiamo parlando per entrare nel dettaglio. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Sì, possono esserci altri nomi possibili".
Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona lo scorso weekend
Da tanto tempo si parla del sogno Guardiola, che potrebbe diventare realtà. Maldini e Leonardo si sono recati in Spagna, a Barcellona, ed hanno incontrato Guardiola che ha ascoltato le proposte e non ha detto né sì né no. L'idea lo stuzzica, la realizzazione però non è così automatica. C'è più di un dettaglio da risolvere.
La trattativa per portare Guardiola sulla panchina dell'Italia
Pep Guardiola è in corsa per la panchina della Nazionale ed è già una notizia. Maldini e Leonardo lo hanno incontrato e hanno parlato tanto con l'allenatore catalano che ha ascoltato la proposta e ha detto che a breve darà una risposta. La tentazione di dire sì c'è, ma non è così facile. Le indiscrezioni dicono che non ci sono problemi d'ingaggio né di contratto.