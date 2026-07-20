LIVE Guardiola CT dell’Italia, ultime notizie dopo l’incontro con Maldini e Leonardo: trattativa avviata

Pep Guardiola è in corsa per la panchina della Nazionale ed è già una notizia. Maldini e Leonardo lo hanno incontrato e hanno parlato tanto con l'allenatore catalano che ha ascoltato la proposta e ha detto che a breve darà una risposta. La tentazione di dire sì c'è, ma non è così facile. Le indiscrezioni dicono che non ci sono problemi d'ingaggio né di contratto.