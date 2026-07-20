Pep Guardiola nuovo CT dell’Italia, Maldini e Leonardo sono stati 3 giorni a Barcellona per convincerlo

Pep Guardiola può diventare davvero il nuovo Ct dell’Italia. Incontro con Maldini e Leonardo: dialogo continuo per tre giorni a Barcellona.

Pep Guardiola nuovo Ct dell'Italia: il sogno potrebbe diventare realtà. L'ex allenatore del Manchester City, che ha chiuso la sua lunga esperienza in Inghilterra proprio al termine di questa stagione, ha incontrato Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona. Il Direttore Tecnico della FIGC e l'advisor azzurro hanno trascorso l'ultimo weekend proprio in Catalogna con l'obiettivo di proporre a Pep la prestigiosa panchina della nazionale. Secondo Sky, sarebbero stati tre giorni di dialoghi con Guardiola per elencargli tutto il progetto tecnico e organizzativo che inevitabilmente darà all'ex allenatore del City pieni poteri d'azione.

È ovvio che ora Guardiola si prenderà qualche giorno per decidere prima di comunicare la sua volontà a Maldini e Leonardo. Pochi minuti prima il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, aveva fatto sapere a Sky che oltre a Mancini e Pirlo c'erano anche altri nomi sul tavolo della Federazione per il ruolo Ct. Inutile immaginare che Guardiola fosse in cima alla lista dei preferiti: la prima scelta chiesta anche da tutta Italia.

Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona.

Le parole di Malagò sul nuovo Ct dell'Italia: "Non ci sono solo Mancini e Pirlo"

Maldini e Leonardo hanno fatto un passo importante pensando davvero in grande. Il progetto proposto a Guardiola sembra essere ambizioso e a prescindere dalla decisione di Pep, andrà avanti. Il viaggio di Maldini e Leonardo tra Milano e Barcellona è stato scoperto tramite i social. Malagò si è preso del tempo per decidere il nome del nuovo Ct e anche per questo c'è stata un'accelerata proprio verso l'ex allenatore del Manchester City. Per il momento quello di Pep è un tentativo concreto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma il percorso Italia inizia a prendere forma.

Qualche indizio su Guardiola l'aveva dato anche lo stesso Malagò che sempre su Sky, intervistato poco prima della notizia dell'incontro tra Pep con Maldini e Leonardo, aveva detto: "A chi dice di prendere un ‘mammasantissima' (Guardiola ndr), la prima domanda da farsi è se il profilo sia interessato. La seconda è che richieste o pretese possa avere. E poi se questa cosa è conciliabile coi nostri bilanci". Adesso chiaramente Maldini e Leonardo, rientrati in Italia, riferiranno a Malagò le richieste di Gaurdiola, i dubbi, o le proposte per eventualmente migliorare il progetto illustrato. Ma ciò che è certo, è che c'è la volontà di costruire davvero una grande Italia.