Marchisio presenta la Kings World Cup Clubs da giocare in Italia: “Livello alto, 27 partite in 7 giorni”

La Kings World Cup Clubs al via a Milano, per la prima volta in Italia, dal 26 luglio al 1° agosto. Claudio Marchisio: “Parteciperanno 16 squadre che faranno 27 partite in 7 giorni”.

L'Italia apre le porta alla Kings World Cup Clubs. Si tratta della competizione internazionale per club della Kings League che nel 2026 si svolgerà per la prima volta proprio in Italia, precisamente a Milano, dal 26 luglio al 1° agosto. Un appuntamento importante che contribuisce ulteriormente alla crescita di un movimento che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo dalla sua fondazione in Spagna nel 2023 grazie all'ex calciatore e imprenditore Gerard Piqué.

Oggi infatti l'universo Kings League può contare su sette leghe maschili regionali (Spagna, Italia, Francia, Germania, Brasile, Messico e MENA), nonché due leghe femminili (Queens League), due competizioni mondiali annuali e coinvolge oltre 124 squadre e ben 2.400 giocatori. Insomma, un successo incredibile che ora si appresta a vivere l'avvio della Kings World Cup Clubs proprio in Italia.

Di questo e non solo ha parlato Claudio Marchisio, Head of Competition della Kings League, che in un incontro con i media (a cui ha preso parte anche Fanpage) ha spiegato come si svolgerà la competizione: "Parteciperanno 16 squadre che faranno 27 partite in 7 giorni – ha spiegato –. Si tratta del torneo di punta della Kings League, il livello è alto, lo sappiamo, lo abbiamo constatato tutti".

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Marchisio in campo in Kings League.

Marchisio ha parlato della crescita costante della Kings League e dell'opportunità enorme rappresentata dalla Kings World Cup Clubs che metterà ulteriormente in evidenza tutto il movimento: "È un movimento che ha attirato diversi protagonisti del calcio, creator e altri protagonisti di questo mondo – ha aggiunto –. In questo periodo dell'anno siamo curiosi di vedere come si siano preparate le squadre". Marchisio ha poi spiegato ancora: "L'Italia ricopre un ruolo centrale nell'universo Kings League che ritornerà con la stagione 2026/2027 ma ora non vediamo l'ora di viverci questo mondiale".

L’evento si svolgerà nella Kings League Arena di Cologno Monzese e riunirà in un colpo solo campioni del calcio, content creator, icone sportive e community di tifosi. Tra i protagonisti del torneo ci saranno inoltre i grandi campioni del calcio internazionale, tra cui Lamine Yamal (La Capital CF – Kings League Spagna) fresco campione del mondo in carica con la Spagna, Neymar (Furia FC – Kings League Brasile), James Rodriguez (Atletico Parceros – Kings League Messico) e Hasan Salihamidzic (No Rules FC – Kings League Germania). Con loro in campo anche alcuni dei creator più influenti del panorama digitale internazionale.

Claudio Marchisio, Head of Competition della Kings League.

Marchisio nel corso dell'incontro con la stampa a Fanpage ha inoltre spiegato: "La Kings sicuramente potrebbe aiutare anche il calcio a 11 – spiega –. Ma stiamo parlando della storia di un mondo che di certo non è facile da cambiare. Il calcio ha sicuramente bisogno di cambiamenti, li sta provando a fare anche come abbiamo visto ai Mondiali con tante cose nuove, il pubblico ha bisogno di vivere qualcosa di nuovo e in Kings questo lo vediamo in ogni partita". Oltre alla Kings League, Marchisio a Fanpage ha poi risposto anche alla domanda sulla sua prima mossa se fosse stato oggi al posto di Paolo Maldini all'Italia: "Io ci proverei con Pep Guardiola perché si avrebbe un progetto diverso, che in Italia non abbiamo ancora visto, e che sarebbe a medio-lungo termine..".