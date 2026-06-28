Svezia costretta ad allenarsi ai Mondiali in uno stadio in fase di demolizione: “Che diavolo è successo?”

La Svezia si sta allenando ai Mondiali in uno stadio in fase di demolizione. Abbattuta una parte dello stadio, la federazione: “Per fortuna nessuno si è fatto male”.

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La Svezia si allena ai Mondiali ma nel suo centro sportivo qualcosa non va. Durante le riprese di una delle ultime sessioni della nazionale di Potter, tanti tifosi sono rimasti sorpresi nel vedere le immagini dell'impianto in condizioni a dir poco disastrose. La Svezia era in campo ma alle loro spalle c'era una zona dello stadio completamente in frantumi, come se ci fosse stato un crollo. In realtà è stato così. Trattasi infatti di un crollo controllato per via di alcuni lavori di riammodernamento dello stadio che hanno portato alla demolizione di una parte delle tribune.

A Frisco, in Texas, la situazione ha confuso anche i giocatori, tra cui il centrocampista Besfort Zeneli, a cui i giornalisti svedesi al seguito hanno chiesto spiegazioni sul cumulo di macerie presenti nell'impianto: "Ho pensato: ‘Cos'è successo?' Per quanto ne so, non c'è stata nessuna tempesta". E aveva ragione: non c'è stata nessuna tempesta, né alcun ferito, e non ci sono state ripercussioni sul programma di allenamento o sull'attuabilità del campo. Il Toyota Stadium, che normalmente ospita la squadra di MLS dell'FC Dallas e la franchigia UFL dei Dallas Renegades, è attualmente oggetto di un progetto di ristrutturazione da 182 milioni di dollari.

Ma qualcosa è andato storto. In realtà tutto ciò che resta dell'abbattimento non si sarebbe dovuto vedere. Sebbene la demolizione della tribuna e della cabina stampa fosse prevista, si è presentato un problema. "Dovevano demolire qualcosa, ma a quanto pare è caduto nella direzione sbagliata – ha detto Pettersson, team manager della nazionale svedese –. Per fortuna nessuno si è fatto male. Probabilmente l'hanno fatto esplodere e poi qualcosa è andato storto. I giocatori sono rimasti un po' sbalorditi al loro arrivo. Hanno esclamato: ‘Oh, che diavolo è successo?' quando hanno visto la scena. Non ne sapevano nulla prima".

La ristrutturazione trasformerà il Toyota Stadium con una nuova copertura che ricoprirà gran parte delle tribune, amplierà la zona posti a sedere premium, aggiungerà suite, migliorerà i corridoi, installerà nuovi maxischermi, potenzierà l'impianto audio e aumenterà complessivamente la capienza. I lavori dovrebbero concludersi nel 2028. E nel frattempo la Svezia continuerà ad allenarsi in vista dei sedicesimi ai Mondiali che dovrà giocare nella sfida proibitiva contro la Francia del prossimo 30 giugno.