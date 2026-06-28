Inghilterra ai sedicesimi dei Mondiali con Bellingham e Kane, Vlasic “salva” la Croazia con il Ghana

La vittoria spinge gli inglesi nella parte “migliore” del tabellone, balcanici nel percorso con Germania, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Belgio. Passano anche gli africani, nel lotto delle ripescate.

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L'ultima giornata del Girone L qualifica ai sedicesimi l'Inghilterra da prima del girone e rilancia la Croazia al secondo posto. Passa anche il Ghana, ma da terzo piazzato e dopo aver accarezzato la possibilità di chiudere alle spalle dei britannici. Ma un guizzo di Vlasic ha ribaltato risultato e percorso ai Mondiali.

Jude Bellingham ed Henry Kane hanno scacciato via i cattivi pensieri dell'Inghilterra piegando un coraggioso Panama (sconfitto 2-0). Gol pesanti che fanno da spartiacque nel cammino dei Tre Leoni: al bivio hanno evitato la strada più insidiosa che conduce verso la parte sinistra del tabellone. A occhio, la peggiore considerato che da quel lato ci sono Germania, Francia, Olanda, Spagna, Belgio e ai sedicesimi si profilava una sfida proibitiva con Portogallo o Colombia. E in quel solco c'è finita la Croazia che per un'ora abbandonante si era sentita al sicuro salvo vacillare dopo il pareggio momentaneo di Luckassen (col brivido VAR della on-field-review). Cinque minuti, tanto è durata la gioia del Ghana prima d'incassare il 2-1.

Agli inglesi, invece, tocca in sorte una delle migliori terze piazzate tra Ecuador, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo (o anche i lusitani di CR7 in caso di rovescio con i Cafeteros ed exploit dei congolesi), oltre a finire nella parte destra del tabellone che annovera Argentina, Brasile e Norvegia. A proposito della speciale classifica delle ripescate, alle cinque quelle certe di passare alla fase a eliminazione diretta (Svezia, Ecuador, Bosnia-Erzegovina, Paraguay, Senegal) s'è aggiunto anche il Ghana e servirà attendere la conclusione della griglia di match dei gironi per avere un quadro definitivo.

Hey Jude. Bellingham ha preso una canzone triste (le difficoltà dell'Inghilterra di fare gol) e l'ha resa migliore vestendo i panni del man of the match: prima segna la rete del vantaggio contro Panama poi fornisce l'assist che ha permesso a Kane di realizzare il raddoppio. Velo di pessimismo squarciato, dopo aver rischiato perfino di ritrovarsi sotto al cospetto di un avversario che, già eliminato, è andato in campo senza pensieri e con la voglia di fare il colpaccio. Ci aveva creduto anche il Ghana poi Vlasic ha guardato dritto negli occhi lo stregone che aveva fatto il sortilegio a Kane e ha urlato tutta la propria gioia per una rete provvidenziale.