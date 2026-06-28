Inghilterra ai sedicesimi dei Mondiali con Bellingham e Kane, Vlasic “salva” la Croazia con il Ghana
L'ultima giornata del Girone L qualifica ai sedicesimi l'Inghilterra da prima del girone e rilancia la Croazia al secondo posto. Passa anche il Ghana, ma da terzo piazzato e dopo aver accarezzato la possibilità di chiudere alle spalle dei britannici. Ma un guizzo di Vlasic ha ribaltato risultato e percorso ai Mondiali.
Jude Bellingham ed Henry Kane hanno scacciato via i cattivi pensieri dell'Inghilterra piegando un coraggioso Panama (sconfitto 2-0). Gol pesanti che fanno da spartiacque nel cammino dei Tre Leoni: al bivio hanno evitato la strada più insidiosa che conduce verso la parte sinistra del tabellone. A occhio, la peggiore considerato che da quel lato ci sono Germania, Francia, Olanda, Spagna, Belgio e ai sedicesimi si profilava una sfida proibitiva con Portogallo o Colombia. E in quel solco c'è finita la Croazia che per un'ora abbandonante si era sentita al sicuro salvo vacillare dopo il pareggio momentaneo di Luckassen (col brivido VAR della on-field-review). Cinque minuti, tanto è durata la gioia del Ghana prima d'incassare il 2-1.
Agli inglesi, invece, tocca in sorte una delle migliori terze piazzate tra Ecuador, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo (o anche i lusitani di CR7 in caso di rovescio con i Cafeteros ed exploit dei congolesi), oltre a finire nella parte destra del tabellone che annovera Argentina, Brasile e Norvegia. A proposito della speciale classifica delle ripescate, alle cinque quelle certe di passare alla fase a eliminazione diretta (Svezia, Ecuador, Bosnia-Erzegovina, Paraguay, Senegal) s'è aggiunto anche il Ghana e servirà attendere la conclusione della griglia di match dei gironi per avere un quadro definitivo.
Hey Jude. Bellingham ha preso una canzone triste (le difficoltà dell'Inghilterra di fare gol) e l'ha resa migliore vestendo i panni del man of the match: prima segna la rete del vantaggio contro Panama poi fornisce l'assist che ha permesso a Kane di realizzare il raddoppio. Velo di pessimismo squarciato, dopo aver rischiato perfino di ritrovarsi sotto al cospetto di un avversario che, già eliminato, è andato in campo senza pensieri e con la voglia di fare il colpaccio. Ci aveva creduto anche il Ghana poi Vlasic ha guardato dritto negli occhi lo stregone che aveva fatto il sortilegio a Kane e ha urlato tutta la propria gioia per una rete provvidenziale.