Lamine Yamal e altri della Spagna non si sono resi conto di aver vinto i Mondiali: Llorente racconta

I festeggiamenti dei giocatori della Spagna dopo la vittoria della Coppa del Mondo hanno sorpreso molti osservatori per la compostezza e la naturalezza: dopo la premiazione Marcos Llorente ha raccontato una squadra che affronta anche una finale mondiale con una leggerezza che sembra essere il vero segreto della nuova generazione.

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C'è un dettaglio che, più del risultato, ha colpito molti osservando la Spagna dopo la vittoria dei Mondiali 2026. In tanti hanno notato come anche nei festeggiamenti i più calciatori della Roja non sembrassero travolti dall'emozione di aver conquistato una Coppa del Mondo. Niente esultanze sfrenate, niente incredulità: quasi una naturale conseguenza di ciò che era appena accaduto.

Forse è una questione generazionale. I talenti cresciuti negli ultimi anni sembrano vivere anche gli eventi più straordinari con una leggerezza diversa rispetto al passato. Non significa che ci tengano meno o che non comprendano il valore di quello che stanno facendo, ma che il loro rapporto con la pressione e con il successo è cambiato. Sono ragazzi abituati fin da adolescenti a giocare partite enormi, a convivere con milioni di spettatori e con un'esposizione continua.

Llorente: "Alcuni giovani non sono consapevoli di quello che stiamo facendo"

In questo senso, le parole di Marcos Llorente offrono uno spunto interessante. "Alcuni dei giovani della squadra non sono consapevoli di quello che stiamo facendo: Pau, Lamine, Gavi e Pedri… e va bene così". Una frase che, più che una critica, suona quasi come un elogio della loro incoscienza sportiva. È proprio quella mancanza di sovrastrutture a renderli capaci di affrontare le sfide più grandi con una serenità disarmante.

Lo conferma anche un'altra riflessione dello stesso Llorente: "Oggi non c'era nessuna tensione, e stavamo giocando una finale di Coppa del Mondo". Un'affermazione che probabilmente avrebbe stupito le generazioni precedenti, cresciute con il peso emotivo di partite del genere.

Forse è qui la chiave della nuova Spagna. Una squadra fortissima, ma soprattutto composta da ragazzi che vivono il calcio con una naturalezza quasi disarmante.

Per chi è cresciuto associando una finale mondiale a settimane di ansia e a festeggiamenti incontenibili, può sembrare strano. Eppure, forse, è proprio questa leggerezza la loro forza: giocare la partita più importante del mondo come se fosse semplicemente un'altra occasione per divertirsi insieme.