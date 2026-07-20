Rodri con la Coppa del Mondo ha completato il calcio: la profezia di Guardiola si è avverata

Rodri vincendo i Mondiali a 30 anni conquista l’unico titolo che gli mancava, e trionfando da protagonista dà fede alla profezia di Pep Guardiola.

Ad alzare la coppa del mondo al cielo di New York è stato Rodri, all'anagrafe Rodrigo Hernandez Cascante, che il trentesimo compleanno lo ha celebrato proprio durante i Mondiali. Una carriera luminosa la sua. Gli mancava solo il titolo più importante, e se l'è preso. Ma il suo non è stato un percorso totalmente liscio. Perché due anni fa subì un grave infortunio al ginocchio, dal quale ha tardato a riprendersi. Guardiola in tempi non sospetti cercò di tranquillizzare dicendo parole che oggi suonano come profetiche. Rodri le ha riascoltate spesso nella sua mente e dopo la finale ha parlato del suo maestro, ma con umiltà non ha voluto commentare un dato statistico impressionante: ha vinto tutti i trofei possibili tra Manchester City e Spagna.

Gli Europei, il Pallone d'Oro e l'infortunio: con la previsione di Guardiola

Rodri nel 2024 conquistò gli Europei, un altro tassello nella sua già corposa bacheca. Pochi mesi dopo venne scelto come Pallone d'Oro. Una rarità che un giocatore nel suo ruolo vinca questo tipo di premio, non ci sono nemmeno Xavi e Iniesta. Il premio andò a ritirarlo con le stampelle. Gli dissero che sarebbe stato fermo a lungo, la ripresa è stata molto impegnativa. Dopo un anno faceva ancora molta fatica. Guardiola, lo scorso ottobre, tranquillizzò tutti dicendo delle parole che oggi hanno un significato forte, una sorta di vaticinio: "Rodri recupererà il suo massimo livello al Mondiale con la Spagna”.

Rodri con la Coppa del Mondo, l'unico trofeo che gli mancava.

Rodri esalta Guardiola: "Pep ne sa tantissimo, ascoltatelo"

Detto, fatto. Proprio così è andata. Uomo chiave della Spagna in campo e fuori, il calciatore del Manchester City dopo la finale ha citato Guardiola e rispondendo a chi gli ricorda le parole profetiche ha detto: "Guardiola ne sa tantissimo!", poi ha ribadito il concetto aggiungendo un'altra parolina: "Guardiola ne sa tantissimo! Ascoltatelo".

A 30 anni Rodri ha vinto tutto: tra Manchester City e Spagna

Tra le esperienze con Guardiola e quelle con de la Fuente Rodri ha conquistato tutto ciò che poteva. Il centrocampista ha vinto con la nazionale della Spagna in ordine cronologico la Nations League (2023), gli Europei (2024) e i Mondiali (2026). Mentre con il Manchester City ha conquistato quattro volte la Premier League, due volte la FA Cup, tre la Coppa di Lega, due la Community Shield, la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. Praticamente ha vinto tutte le manifestazioni a cui ha partecipato. Record mostruoso. E non bisogna dimenticare il Pallone d'Oro, oltre al premio di miglior giocatore dei Mondiali 2026.