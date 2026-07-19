Come è fatta la Coppa del Mondo e quanto vale il trofeo, ideato da un italiano: non è tutto oro

La Coppa del Mondo è stata creata dall’italiano Silvio Gazzaniga, è d’oro e pesa oltre 6 chilogrammi. La conquisterà la vincente della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina.

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Spagna-Argentina è la finale dei Mondiali 2026. A New York si chiuderà la 23ª Coppa del Mondo e verrà assegnato materialmente il trofeo più ambito in assoluto. Chi alzerà la coppa al cielo sarà felice ed esulterà con il trofeo creato dalle sapienti mani di Silvio Gazzaniga, scultore italiano che nel 1972 vinse il bando della FIFA, che aveva la necessità di creare un nuovo trofeo dopo che il Brasile si era aggiudicato la Coppa Rimet, ideata con la prima edizione della manifestazione del 1930 e assegnata, per regolamento, alla prima nazionale capace di vincerla per tre volte. Il trofeo pesa oltre sei chilogrammi ed è oro a 18 carati, ciò significa che è composta al 75% da oro puro e al 25% da altri metalli, che la rendono più resistente. All'interno il trofeo è cavo, praticamente all'interno è vuota, ed è così perché altrimenti sarebbe pesantissima da alzare per i vincitori.

Quanto pesa e di quale materiale è fatta la Coppa del Mondo

È l'emblema dei Mondiali di calcio, è il trofeo più ambito e più riconoscibile nella storia dello sport: è la Coppa del Mondo di calcio, creata dallo scultore Silvio Gazzaniga all'inizio degli anni '70. La Coppa del Mondo è il trofeo più ambito e chi lo alza raggiunge l'apice della vita calcistica e quando solleva quel trofeo non sente il peso della coppa, che è bella pesante: 6 chili e 175 grammi. Non pochi. All'interno però è vuota, d'altronde se fosse piena peserebbe molto molto di più. Alta 36,8 centimetri, ha un diametro di appena 13 centimetri per la base. Oro 18 carati, dunque non è totalmente d'oro, lo è al 75%. All'interno è vuota.

Il bozzetto originale della Coppa del Mondo FIFA.

Quanto vale la Coppa

Il trofeo è in oro massiccio a 18 carati. La Coppa del Mondo è d'oro, oro vero, con due bande di verde malachite semi-preziosa alla base, che è posta sotto il basamento, dove sono incisi i nomi delle squadre che hanno vinto il trofeo, nella lingua dei campioni: dal 1974 al 2022. Il valore economico non è inestimabile, viene stimata sui 130 mila euro. Ma il valore va al di là dell'aspetto economico.

Una replica del trofeo tra le mani di un tifoso della Svizzera.

Chi era Silvio Gazzaniga, l’artista italiano che ha ideato la Coppa del Mondo

Un genio. Ufficialmente uno scultore e un designer, Silvio Gazzaniga nato a Milano nel 1921 e vissuto 95 anni. Era stato il creatore della Coppa del Mondo FIFA, ma anche dei trofei della Coppa Uefa, oggi Europa League, e della Supercoppa Europea. Oltre a numerosi trofei per altri sport. Dopo la vittoria numero tre del Brasile ai Mondiali, la FIFA ha la necessità di creare un nuovo trofeo. Al bando partecipa Gazzaniga che vince il bando e crea un trofeo iconico.