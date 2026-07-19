“Vergognoso, comportamenti inammissibili”: Rabiot dopo la sconfitta della Francia nella finalina dei Mondiali

Adrien Rabiot ha usato parole durissime dopo la finale per il terzo posto dei Mondiali persa dalla Francia: “È vergognoso, comportamenti inammissibili”.

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Se qualcuno aveva dubbi sull'opportunità di disputare ancora la finale per il terzo posto dei Mondiali, di sicuro non se li è tolti dopo aver visto lo spettacolo – non esattamente di applicazione tattica e agonismo esasperato – che hanno messo in scena Francia e Inghilterra sabato sera. Un 6-4 che sarà forse piaciuto al pubblico americano, ma ci sarà un motivo se erano 44 anni che una partita della fase finale della Coppa del Mondo non finiva con così tanti gol (Ungheria-El Salvador 10-1, allora ne fu segnato uno in più, 11 contro 10). L'andamento del match ha visto la squadra di Deschamps andare sotto addirittura di 4 gol, chiudendo il primo tempo 0-4, il che ha provocato le parole durissime di Adrien Rabiot nel dopo gara.

Rabiot stronca i compagni per il primo tempo "vergognoso" contro l'Inghilterra: "Comportamenti mai visti"

"Siamo entrati in campo in modo alquanto vergognoso nel primo tempo – ha detto con espressione accigliata il 31enne centrocampista del Milan – Ho visto comportamenti da parte di certi giocatori che non avevo mai visto fino ad ora per una partita del genere. È un po' deludente, perché era l'ultima partita per fare bella figura in questa competizione. C'era un lavoro da fare fino in fondo, non ci si può accontentare di sbrigare le cose così. Ovviamente ci siamo ripresi all'intervallo, ci siamo parlati. Abbiamo detto che serviva un po' di orgoglio, mostrare qualcosa. È andata nettamente meglio nel secondo tempo. Ma sul primo tempo, certi comportamenti sono inammissibili".

Rabiot ha poi dedicato tutt'altre parole – molto belle e sentite – a Didier Deschamps, che è al passo d'addio dopo 14 anni sulla panchina dei Bleus e il titolo mondiale messo in bacheca nel 2018 in Russia: "Il mister e tutto lo staff hanno fatto un lavoro enorme, hanno riportato questa squadra al vertice. È soprattutto questo che bisogna ricordare. Ovviamente avremmo voluto finire con una vittoria per il mister e con un'uscita migliore. Ma questo non rovina l'immagine che lui ha presso tutti i francesi e tutto il mondo dello sport. In spogliatoio ha preso la parola, ha ringraziato tutti. Ma penso che siamo noi che dobbiamo ringraziare lui per tutti questi anni, per quello che ci ha portato. Ha risollevato la squadra della Francia. Ovviamente non da solo, ma per molti è stato il grande artefice. C'era tanta emozione da parte del mister e di quelli che lo accompagnano".

Adrien Rabiot contrasta Declan Rice durante Francia–Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali

Nessun dubbio sul futuro al Milan: "Ora ci sentiremo con Amorim"

Quanto al Milan e alle chiacchiere di mercato, Rabiot ha tranquillizzato i tifosi rossoneri: "Certo che riparto dal Milan, con Mike (Maignan) volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlare col mister Amorim, sicuramente ci sentiremo".