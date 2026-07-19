“Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro dei Mondiali, indipendentemente dalla finale”: arriva l’anticipazione

Leo Messi avrebbe già vinto il Pallone d’Oro dei Mondiali, ovvero il premio destinato al miglior giocatore della Coppa: questo è il retroscena emerso a poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, che dunque non dovrebbe contare nella questione. Con buona pace dell’iberico Rodri, altro candidato al riconoscimento.

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A poche ore dalla finale dei Mondiali 2026 che vedrà in campo stasera Spagna e Argentina, è arrivata un'anticipazione sul premio individuale riservato al miglior calciatore della Coppa. Ovvero il Pallone d'Oro dei Mondiali, da non confondere con la Scarpa d'Oro, che è il riconoscimento che va al miglior marcatore del torneo e che vede in testa Kylian Mbappé dopo la doppietta segnata nella finale per il terzo posto vinta dall'Inghilterra sulla Francia. L'attaccante transalpino ha ora due gol di vantaggio su Leo Messi, ma secondo quanto rivelato da ‘The Touchline' il campione argentino già sarebbe sicuro di essersi portato a casa il premio di maggior peso, appunto il ‘Golden Ball'.

L'anticipazione su Leo Messi: "È già deciso, ha vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali"

"Il comitato tecnico della FIFA si è riunito venerdì per discutere dei premi assegnati dopo la finale della Coppa del Mondo – si legge nel post su X, diventato subito virale – È già stato deciso: Leo Messi ha vinto il premio del Pallone d'Oro, indipendentemente da ciò che accadrà in finale".

Dunque l'assegnazione del massimo riconoscimento individuale dei Mondiali (che potrebbe essere l'anticipazione del Pallone d'Oro assoluto di France Football, Messi già ne ha 8…) sarebbe indifferente all'esito della finale della Coppa tra Spagna e Argentina.

Battuto Rodri, per il campione argentino sarebbe la terza volta in carriera

Con buona pace dell'unico contendente realisticamente rimasto a questo punto della competizione, ovvero il centrocampista iberico Rodri, protagonista di un grande torneo. Il pilastro del Manchester City è stato il regista assoluto della Spagna di de la Fuente, dominando nel recupero palla, nella distribuzione e nella copertura, con una masterclass di sapienza tattica nella semifinale vinta sulla Francia.

Leo Messi ha trascinato ancora una volta l'Argentina alla finale dei Mondiali

E tuttavia prestazioni e numeri di Messi, autore di 8 gol e 4 assist finora, sarebbero tali da non ammettere più possibili ballottaggi per l'assegnazione del Pallone d'Oro dei Mondiali 2026: anche qualora dovesse vincere la Spagna, sarebbe Leo a portarselo a casa. Sarebbe la terza volta per lui in carriera, dopo quella del 2014 (quando l'Argentina si è classificata seconda, battuta in finale dalla Germania) e quella del 2022, quando i suoi 7 gol in 7 partite trascinarono la nazionale di Scaloni alla conquista del terzo titolo della sua storia.