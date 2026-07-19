L’Inghilterra si prende il terzo posto ai Mondiali: 10 gol e spettacolo nella finalina contro la Francia

L’Inghilterra vince la finale per il terzo posto ai Mondiali battendo la Francia dopo una partita spettacolare. Ben 10 gol segnati in una sfida a dir poco elettrizzante.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inghilterra chiude al terzo posto i Mondiali dopo una "finalina" contro la Francia a dir poco pazzesca e spettacolare terminata 6-4 per gli inglesi. Le due nazionali battute in semifinale da Spagna e Argentina si esibiscono in una partita che la squadra di Tuchel inizialmente gioca con le giuste motivazioni trovando subito il gol con Rice. Successivamente raddoppia Konsa e poi Saka fa doppietta per il 4-0 nei primi 45 minuti.

Nella ripresa però Deschamps ridisegna la sua Francia e Mbappé accorcia subito le distanze. Barcola va in rete e ancora Mbappé fa doppietta fermando il punteggio sul 4-3. Sul più bello ecco però che la nazionale di Tuchel segna la rete del 5-3 col rigore di Saka il quale firma anche una tripletta. Sembrava tutto finito e invece in pochi secondi Dembélé fa 5-3 e subito dopo Bellingham chiude la partita sul 6-4: è terzo posto per l'Inghilterra.

L'azione del terzo gol messo a segno da Saka.

L'Inghilterra fa a pezzi la Francia nel primo tempo

Definire devastante il primo tempo dell'Inghilterra è dire poco. La nazionale di Tuchel ha giocato i primi 45 minuti in modo a dir poco perfetto schiacciando totalmente una Francia apparsa svuotata, svogliata e totalmente priva di motivazioni. E così dopo poco minuti gli uomini di Tuchel erano già avanti 2-0 grazie al gol che ha sbloccato la partita realizzato da Rice seguito dal raddoppio di Konsa bravo a girare di testa un bel calcio d'angolo battuto dallo stesso Rice. La Francia reagisce con qualche conclusione da fuori area di Mbappé e Cherki ma senza incidere come forse si immaginava Deschamps alla sua ultima sulla panchina francese.

Leggi anche La surreale vigilia della finale Spagna-Argentina: solo una delle due nazionali è riuscita ad allenarsi

E così è ancora una volta l'Inghilterra ad approfittarne. Saka, imbucato più volte nello spazio da Rice e dai suoi compagni, riesce prima a farsi annullare un gol e poi, grazie anche alla collaborazione di Rashford, segnare la rete del 3-0 con una difesa francese altissima e non organizzata. La confusione generale della Francia poi tocca il suo apice sul finire di tempo quando ancora Saka, riuscendo ad inserirsi al meglio nella difesa francese, fa pure il gol del 4-0 con un sinistro che si insacca sul palo lontano della porta difesa da Maignan.

Il primo gol di Mbappé che riapre la partita.

Francia totalmente diversa nel secondo tempo

Deschamps inizia il secondo tempo facendo entrare 4 giocatori: Upamecano, Barcola, Dembélé e Digne. E i risultati si vedono subito. I transalpini arrivano al gol con Mbappé bravo a farsi trovare pronto all'interno dell'area di rigore e poi dopo pochi minuti segnano anche il secondo gol con Barcola imbeccato proprio dall'assist del campione del Real. Finita? Neanche per sogno. La Francia è assolutamente cambiata e così è ancora Mbappé a trovare il gol che dà ufficialmente il via all'impresa rimonta della nazionale di Deschamps capace di schiacciare l'Inghilterra nella propria area di rigore. L'Inghilterra reagisce con Bellingham ma la sua conclusione viene respinta da Maignan e così la Francia riparte.

Sul ribaltamento di fronte gli uomini di Deschamps sono andati vicinissimi al pareggio con Olise. Scambio bellissimo sulla sinistra con Mbappé, la palla finisce proprio al fenomeno del Bayern che però a botta sicura e a porta quasi vuota calcia fuori. Ma sul più bello ecco il fallo di Malo Gusto che atterra Spence in area di rigore: penalty per l'Inghilterra. Dal dischetto Saka segna e fa tripletta spegnendo il sogno rimonta della nazionale di Deschamps. Ma la Francia non molla e segna il gol del 5-4 grazie alla conclusione vincente di Dembèlé prima del definitivo 6-4 firmato Bellingham. Al triplice fischio è l'Inghilterra a festeggiare la conquista del terzo posto ai Mondiali.