Slavko Vincic scoppia a piangere davanti a Collina: è lui l’arbitro della finale dei Mondiali 2026

Slavko Vincic non ha retto all’emozione quando Pierluigi Collina ha annunciato che sarà lui l’arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina.

È il 46enne sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato per la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina. Il fischietto di Maribor è un veterano, ha già diretto in carriera finali importanti, come quella di Europa League del 2022 tra Eintracht e Rangers e soprattutto la finale di Champions League del 2024 vinta dal Real Madrid a Borussia Dortmund a Wembley, eppure quando Pierluigi Collina ha dato la notizia di fronte a tutti gli arbitri e assistenti riuniti, non è riuscito a trattenere la commozione, scoppiando a piangere e abbracciando chi gli era vicino.

L'arbitro Slavko Vincic durante Messico–Ecuador, sedicesimi di questi Mondiali

L'emozione fortissima di Slavko Vincic quando ha saputo che arbitrerà la finale dei Mondiali Spagna-Argentina

"Giocare con le strisce dorate sulla maglia è qualcosa di bello, sono sicuro che siete d'accordo con me – ha detto alla platea il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, mentre mostrava a tutti la maglietta speciale che indosserà il direttore di gara nella finale mondiale – Così come è bello che l'arbitro sarà Slavko Vincic".

A quel punto lo sloveno ha avuto una reazione emotiva fortissima, prima di alzarsi tra gli applausi ed essere complimentato da tutti i suoi colleghi. Poi è andato da Collina, che a sua volta lo ha abbracciato, consegnandogli la maglia con cui dirigerà la finale del 19 luglio al MetLife Stadium di New York, sul cui retro si può leggere il suo cognome. L'emozione di Vincic è comprensibile, la finale di una Coppa del Mondo è il coronamento della carriera di ogni arbitro, il sogno per chiunque intraprenda questo percorso da giovane.

Il fischietto sloveno è un veterano del calcio internazionale: polso fermo in partita

Chi è Slavko Vincic, l'arbitro della finale della Coppa del Mondo: fu arrestato per errore

Nato il 25 novembre 1979 a Maribor, Slavko Vincic è arbitro professionista dal 2007 nel campionato sloveno e dal 2010 fa parte della lista internazionale FIFA. È uno dei fischietti più autorevoli e stimati del panorama calcistico internazionale, con un curriculum di primissimo livello che include la direzione delle finali di Europa League e Champions. Noto per la sua fermezza sul terreno di gioco, al Mondiale 2026 ha già diretto tre partite, due della fase a gironi (Brasile-Marocco 1-1 e Giordania-Algeria 1-2) e quella dei sedicesimi tra Messico ed Ecuador (2-0). Oltre all'arbitraggio, è ingegnere delle telecomunicazioni e gestisce un'azienda nel settore metallurgico. Nel privato, è sposato e ha due figli.

La carriera di Vincic è stata segnata da un clamoroso caso di cronaca extracalcistica nel maggio del 2020, quando finì erroneamente al centro di un blitz della polizia in una villa a Bijeljina, in Bosnia ed Erzegovina. L'operazione mirava a smantellare un giro di prostituzione, traffico di armi e droga facente capo a una nota modella locale. L'arbitro si trovava sul posto e venne inizialmente fermato insieme ad altre persone. Tuttavia, le indagini chiarirono immediatamente la sua totale estraneità ai fatti: Vincic si trovava lì del tutto casualmente, invitato a un pranzo d'affari da alcuni partner commerciali senza avere la minima idea di cosa ci fosse dietro quell'incontro. Rilasciato subito dopo essere stato ascoltato come semplice testimone, ne è uscito completamente pulito e senza alcuna accusa a suo carico, potendo così proseguire la sua ascesa nei ranghi arbitrali della UEFA e della FIFA.