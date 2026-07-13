L’arbitro Mariani è tra i 13 migliori rimasti ai Mondiali per semifinali e finali, ma è dura

Per le ultime partite dei Mondiali la FIFA ha scelto 13 arbitri e 18 VAR: Mariani selezionato tra i migliori, ma essere scelto per la finale potrebbe essere complicato.

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Mancano quattro partite alla fine dei Mondiali e la FIFA ha ristretto anche la cerchia degli arbitri che verranno utilizzati nei prossimi impegni. Sono rimasti in 13, la maggior parte provenienti dell'Europa, per essere suddivisi tra le due semifinali, la finalina e l'atto conclusivo del 19 luglio: tra i nomi di spessore c'è anche Maurizio Mariani che potrebbe essere tra i candidati favoriti per dirigere la finale.

Assieme a lui ci sono grandi profili come quelli di Pinheiro e Vincic, mentre Marciniak ha già diretto una finale e potrebbe non essere scelto. Negli ultimi anni la direzione della finale è stata affidata spesso ad arbitri europei, ma Collina questa volta potrebbe cambiare la tendenza puntando su un nome a sorpresa come già accaduto per la semifinale tra Francia e Spagna, dove è stato designato Ivan Barton, originario di El Salvador.

Gli arbitri rimasti ai Mondiali

Restano in tutto 13 direttori di gara in giorno: sei provenienti dalla UEFA (Eskas, Marciniak, Nyberg, Pinheiro, Vincic e l'italiano Mariani), due della CONMEBOL (Sampaio e Valenzuela), due della CONCACAF (Barton ed Elfath), due dell'AFC (Faghani e Makhadmeh) e uno solo della CAF (Jayed). Tra questi c'è il nome di chi arbitrerà la finale dei Mondiali del prossimo 19 luglio e la scelta potrebbe ricadere su una grande sorpresa. Per molti Mariani può essere il nome giusto perché non dovrebbe essere coinvolto in una delle semifinali, ma potrebbe essere penalizzato da un cambio di rotta della FIFA.

Mariani ha arbitrato tre partite in questi Mondiali

L'italiano ha arbitrato Arabia Saudita-Uruguay, Colombia-Repubblica Democratica del Congo e Brasile-Giappone prima di essere selezionato fra i 13 migliori eleggibili per la parte finale dei Mondiali. Potrebbe essere scelto per la finalina o anche per la finale, ma le ultime edizioni non giocano a suo favore: tre delle ultime quattro finali sono state diretti da europei e la FIFA potrebbe dare spazio ad arbitri provenienti da altre federazioni. Tra i nomi quotati c'è lo statunitense Elfath, un nome a sorpresa che potrebbe prendere il posto dei fischietti più quotati al mondo.

I 18 VAR scelti per la fase finale

Ad affiancare il lavoro dei 13 arbitri scelti per le semifinali e le due finali ci sono anche 18 addetti al VAR che si divideranno il lavoro in queste battute finali. Non ci sono grandi indiscrezioni per chi ci sarà nella partita conclusiva ma anche qui è presente un italiano, Di Bello, assieme a nomi di spessore che si contenderanno il ruolo: Al Marri, Dickerson, Tatiana Guzman, Pacheco, Villarreal, Gallo, Gonzalez, Lara, Mastrangelo, Soto, bebek, Brisard, De Cerro Grande, Dankert, Gillett, Higler e Kwiatkowski.