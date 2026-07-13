La Norvegia festeggia dopo l’eliminazione dai Mondiali: i video della notte in discoteca a Miami

Diversi giocatori della Norvegia, tra cui Haaland, hanno partecipato a un party in un locale famoso di Miami poche ore dopo l’eliminazione dai Mondiali.

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Dopo l'eliminazione dai Mondiali Haaland e altri giocatori della Norvegia sono andati a fare festa in un locale di Miami sabato sera. Il grande cammino della nazionale è terminato ai quarti di finale contro l'Inghilterra che ha vinto ai supplementari per 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham. La nazionale norvegese è uscita a testa alta nonostante qualche polemica, ma in piena notte ha deciso di festeggiare il suo percorso negli Stati Uniti partecipando al concerto di Flo Rida in un club del centro, l'E11EVEN.

Haaland è arrivato in pullman al locale insieme a Sorloth, Nusa, Bobb, Schjelderup e Ryerson tra gli altri giocatori e si sono accomodati nel privé VIP al secondo piano tra la sorpresa delle altre persone che partecipavano alla serata e non si aspettavano la presenza di un gruppo nutrito della nazionale norvegese, arrivato lì poche ore dopo l'ultima partita. Il cantante si è esibito intorno alle 3:30 del mattino e li ha salutati dal palco. Non sono scoppiate le polemiche sui media norvegesi che hanno visto la festa come l'occasione per celebrare il cammino storico ai Mondiali dove la nazionale non era mai riuscita a raggiungere un risultato del genere.

Haaland e compagni a una festa dopo l'eliminazione

Sui social sono comparsi diversi video di gran parte della Norvegia presente in discoteca dopo l'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra. Poche ore dopo la partita hanno deciso di andare in un locale famoso nel centro di Miami per festeggiare il percorso e rendere meno amara la sconfitta: la scelta non ha destato grandi polemiche per la stampa norvegese mentre ha lasciato sorpresi i tifosi internazionali che non si aspettavano la presenza dei giocatori alla festa. Haaland è stato quello più in vista, presente in quasi tutti i video della serata. È arrivato assieme ai suoi compagni di squadra intorno all'1:30 e si è accomodato nella sala VIP dove ha fatto festa con tutti gli altri, scattando anche foto con i tifosi ma mantenendo comunque un profilo basso.

Intorno alle 3:30 è cominciato il djset di Flo Rida che ha chiesto un applauso per tutta la Norvegia e per i giocatori presenti all'evento. La squadra ha continuato a festeggiare e ballare fino alla fine della serata, un comportamento strano per chi poche ore prima ha visto infrangere i suoi sogni ai Mondiali. La serata in discoteca non ha generato particolari polemiche in Norvegia. Dopo la delusione per l'eliminazione contro l'Inghilterra il Paese ha continuato a festeggiare con orgoglio la nazionale che è riuscita a raggiungere per la prima volta i quarti di finale di un Mondiale.

Haaland è apparso sorridente e cordiale con i tifosi che lo hanno riconosciuto all'interno del club, non ha negato saluti e foto e ha ballato per tutta la serata assieme agli altri giocatori della nazionale che gli hanno fatto compagnia. Ma quei video hanno diviso l'opinione pubblica: per qualcuno è stato giusto festeggiare il raggiungimento di un traguardo storico, nonostante il risultato, mentre per altri appassionati è un comportamento irrispettoso da tenere poche ore dopo l'eliminazione arrivata con tanto di polemiche sul campo.