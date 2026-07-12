Il papà di Haaland furioso dopo il ko della Norvegia: “Siamo stati derubati. L’arbitro ci ha danneggiato”

Alfie Haaland, il papà di Erling, si è infuriato dopo la partita Norvegia-Inghilterra affermando che l’arbitro ha inciso sull’esito della partita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inghilterra per la quarta volta giocherà una semifinale dei Mondiali. Un sontuoso Bellingham ha mandato ko la Norvegia, che mastica amaro nonostante tornerà a casa con il miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo e con il titolo di nazionale simpatia, nessuno può competere. Alfie Haaland, il papà di Erling, dopo la partita ci è andato giù pesante ed ha usato parole durissime per definire l'arbitraggio di Turpin che, a suo dire, avrebbe deciso l'incontro, con l'intento di far andare avanti la nazionale inglese.

La rabbia del padre di Haaland e il post contro l'arbitro

Il papà di Haaland è stato un calciatore, ha giocato anche in Premier League, e segue sempre il figliolo. Alfie non si è perso un minuto delle partite della Norvegia ed è stato pescato dalle telecamere dopo l'annullamento del gol di Ajer, decisione corretta comunque. La rabbia ha preso il sopravvento con un dito medio che non è passato inosservato e che di sicuro sarà oggetto di polemiche future in Inghilterra.

La fine della partita non ha prodotto tranquillità. Alfie Haaland è stato più che pungente scrivendo su ‘X': "Well done Bellingham and referee". Traduzione facile: "Ben fatto, Bellingham e arbitro". Riferimento tutt'altro che casuale per l'arbitro Clement Turpin.

"Siamo stati derubati, assurda la decisione sul gol annullato?"

Successivamente ha rincarato la dose dicendo in diretta TV: "Siamo stati derubati, penalizzati da due decisioni clamorose. Il primo gol degli inglesi non era valido. C'era una evidente infrazione nella manovra degli inglesi che gli arbitri hanno deciso di ignorare. Se il VAR serve a individuare errori evidenti, allora perché non lo ha rivisto?".

La rabbia per il gol annullato alla Norvegia nella ripresa, sul punteggio di 1-1, non si è placata: "Guardate il gol annullato. Dicono che Erling ha spinto Anderson, ma stavano lottando entrambi per la posizioni, usando le braccia. Ma questo è il calcio".