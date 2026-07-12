L’Inghilterra vola in semifinale: Bellingham fa doppietta e spegne il sogno Mondiale della Norvegia

L’Inghilterra batte 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e vola in semifinale. Decisiva la doppietta di Bellingham dopo l’iniziale vantaggio di Schjelderup.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inghilterra vola in semifinale ai Mondiali battendo 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari. Fa tutto Bellingham protagonista della doppietta decisiva. Ma per prima era stata la Norvegia a passare in vantaggio con un sinistro di Schjelderup capace di sorprendere Pickford. Poi ci pensa subito Jude a pareggiare i conti mandando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa tra occasioni, VAR, traverse e gol annullati, il punteggio non cambia e così si va ai supplementari dove ancora Bellingham trova la rete del definitivo sorpasso che vale la doppietta e la semifinale per l'Inghilterra.

L'esultanza di Schjelderup.

Due gol e risultato in equilibrio nel primo tempo

Il primo tempo di Norvegia-Inghilterra sta tutto negli ultimi minuti di gioco quando la nazionale di Solbakken è passata in vantaggio accendendo la sfida. Di fatto nella prima mezz'ora è successo poco tra due squadre che si sono rispettate e hanno giocato d'astuzia aspettando l'una la mossa dell'altra. E così un episodio ha consentito ai norvegesi di sbloccare la partita grazie a Schjelderup. L'esterno norvegese è partito da sinistra al vertice dell'area di rigore e col mancino si inventa una parabola che diventa violentissima con il pallone che finisce sull'angolo opposto della porta difesa da un non perfetto Pickford.

La Norvegia è in vantaggio ma proprio quando Sorloth si divora due grosse occasioni da gol ecco che Bellingham rimette il punteggio in parità. Il centrocampista del Real è bravo ad inserirsi all'interno dell'area di rigore dopo un pallone ricevuto da sinistra e poi con un preciso diagonale mancino mette la palla in rete. Finita? Neanche per sogno, proprio nei minuti di recupero ecco arrivare il sorpasso inglese con Kane bravo con un pallonetto a superare il portiere avversario dopo aver sorpreso la difesa norvegese con un gran movimento. L'attaccante del Bayern però era in fuorigioco. Il primo tempo termina così 1-1.

Un momento della partita.

Nel secondo tempo succede poco ma Heggem colpisce la traversa

Tuchel inizia il secondo tempo sostituendo Rice e Madueke con Saka ed Eze. L'Inghilterra prova così a rendersi più pericolosa e imprevedibile ma la Norvegia dalla panchina fa entrare Bobb e Nusa per Sorloth e Schjelderup i quali riescono a mettere in netta difficoltà la difesa inglese. E così all'inizio della ripresa la Norvegia riesce anche a trovare la via del gol grazie alla rete messa a segno da Heggem. Il difensore approfitta di una ribattuta di Pickford e mette la palla in rete. L'arbitro Turpin però viene richiamato dal VAR e dopo l'on field review annulla la rete. Pericolo scampo per Tuchel, ma quanta sofferenza.

Ecco che allora il Ct degli inglesi non riceve grosse risposte positive dai nuovi entrati e infatti a un quarto d'ora dal termine ecco arrivare anche la traversa da parte della Norvegia con Ajer. L'Inghilterra si sveglia nel finale con Saka il quale da destra con un dribbling si beve due difensore norvegesi prima di andare al cross basso per l'accorrente Eze il quale però viene anticipato dalla difesa avversaria sul più bello. Si chiude così 1-1 il primo tempo e le due squadre proseguiranno la partita ai tempi supplementari.

Il momento in cui Bellingham mette in rete la palla del 2–1.

Tempi supplementari

Il primo tempo supplementare si apre con un cambio per Solbakken il quale sostituisce Heggem facendo entrare Ostigard. E proprio quando sembrava che la Norvegia potesse portare la partita ai rigori ecco arrivare il gol dell'Inghilterra con il solito Bellingham. Tiro dalla distanza da parte di Rogers, Nyland non respinge benissimo e la palla finisce proprio sui piedi di Bellingham che da due passi segna il gol del 2-1 inglese.

Finita? Neanche per sogno. Spence allarga la sua gamba per tagliare la strada a Bobb e Turpin assegna subito rigore. Lo stesso direttore di gara però, dopo una revisione, annulla la sua iniziale decisione perché è stato Spence a cercare la gamba di Bobb. Il primo tempo si chiude 2-1 per l'Inghilterra ma nella ripresa a far rumore è la sostituzione di Haaland che deve uscire per problemi fisici. Il secondo tempo supplementare dunque la Norvegia se lo gioca senza il suo bomber. Ma oltre a qualche altra occasione non succede nulla più e così al triplice fischio è l'Inghilterra a festeggiare la qualificazione alla semifinale.