Norvegia-Inghilterra rischiava di slittare a causa del caldo estremo di Miami: cos’è successo

Norvegia-Inghilterra è stata a lungo a rischio rinvio per via del caldo estremo su Miami. La FIFA ha valutato di cambiare l’orario della partita dei quarti che invece si disputerà regolarmente alle ore 23 italiane.

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La sfida valida per l'ultima turno dei quarti di finale ai Mondiali tra Norvegia e Inghilterra è stata fortemente a rischio slittamento a causa del caldo estremo di Miami. Secondo Sky Sport e il Dailymail, la FIFA avrebbe anche valutato di posticipare il calcio d'inizio della partita all'Hard Rock Stadium programmato alle ore 23 italiane. È stato infatti dichiarato un elevato rischio di caldo nel sud della Florida, con temperature che dovrebbero raggiungere i 29-32°C – con una temperatura percepita fino a 44°C – proprio nell'orario in cui si dovrà disputare la partita di oggi.

Ebbene la FIFPRO, l'organizzazione che rappresenta i calciatori professionisti di tutto il mondo, ha consigliato nelle ore precedenti alla sfida di posticipare o rinviare la partita fino a quando le condizioni non fossero state sicure, e qualora la temperatura locale avesse superato i 28°C. Sin dall'inizio però non c'è stato alcun rinvio ufficiale da parte della FIFA e nemmeno alcun comunicato in merito e per questo la possibilità di rinvio è sfumata. Per cui si giocherà regolarmente alle ore 23 italiane.

Nel pomeriggio l'account X della città di Miami aveva lanciato l'allarme con una nota rivolta a tutti i cittadini di Miami, residenti, turisti e non solo. "Rischio termico maggiore è in vigore in gran parte del Sud della Florida oggi. Le alte temperature e l'umidità possono aumentare il rischio di malattie legate al calore. Resta idratato, indossa abiti leggeri, limita le attività all'aperto durante la parte più calda della giornata e trascorri del tempo in spazi climatizzati ogni volta che è possibile".

Ecco perché il calcio d'inizio della partita rischiava seriamente di slittare. La possibilità di un cambio orario è stata dunque valutata, ma non messa in pratica. Nel frattempo l'account social della città di Miami ha inviato anche un nuovo bollettino: "La stagione del caldo estremo è arrivata a Miami Bevi molta acqua, resta all'ombra e fai pause dal sole durante le ore più calde della giornata. Non dimenticare la tua crema solare e abiti leggeri e traspiranti". Norvegia e Inghilterra scenderanno in campo, con temperature estreme, a giocarsi un accesso alla semifinale che per entrambe rappresenterà chiaramente un pezzo di storia.