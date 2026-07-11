Norvegia-Inghilterra 1-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: gol di Schjelderup

Si sta giocando Norvegia-Inghilterra iniziata alle 23:00 italiane all'Hard Rock Stadium di Miami nonostante l'orario della partita per un po' è stato in forte dubbio a causa del caldo estremo. La sfida è disponibile in diretta streaming su DAZN. La partita che vedrà la sfida a distanza tra Haaland e Kane, sarà visibile anche in chiaro gratuitamente su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Norvegia a un passo dal raddoppio con Sorloth: il suo sinistro finisce di poco alto sulla traversa
La Norvegia continua a premere sull'acceleratore e dopo il vantaggio va a un passo dal raddoppio. Questa volta ci prova Sorloth in girata il quale è bravo ad abbassarsi per dare forza al pallone e battere Pickford ma la sfera finisce di poco alta sulla traversa.
Gol della Norvegia! Kane perde palla e Schjelderup mette la palla in rete
La Norvegia passa in vantaggio con Schjelderup che da sinistra sembrava mettere al centro dell'area un cross teso per la testa di Haaland e invece la palla finisce in rete scavalcando Pickford.
La punizione di Kane finisce alta sulla traversa: Inghilterra più pericolosa
L'Inghilterra si era guadagnata un ottimo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Sul pallone si è presentato Harry Kane che però ha deciso di calciare di potenza col pallone che è finito alto sulla traversa.
Grande occasione per l'Inghilterra, O'Reilly non arriva sulla palla
Ottima palla gestita a destra dall'Inghilterra con Madueke il quale è stato bravo a superare la difesa della Norvegia con un dribbling prima di mettere al centro un pallone forte bucato in uscita dal portiere Nyland. O'Reilly però non riesce ad arrivare all'appuntamento col gol.
Bellingham sfiora di testa un ottimo pallone crossato da sinistra, ma la sfera finisce fuori
Cross dalla sinistra e tentativo di colpo di testa di Bellinghamche riesce solo a sfiorare. Il giocatore del Real Madrid manca l'impatto col pallone nonostante fosse posizionato benissimo all'interno dell'area di rigore norvegese.
Partita equilibrata fino a questo momento, ma poche occasioni da gol degne di nota
Nessuna occasione da gol degna di nota fino a questo momento. Atteggiamento molto cauto da parte delle due nazionali anche se la nazionale di Solbakken tenta più volte l'imbucata centrale o l'affondo dagli esterni.
Un minuto di silenzio per Jayden Adams
Un minuto di silenzio, prima del fischio d'inizio di Norvegia-Inghilterra, viene osservato in ricordo di Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e del Sudafrica il quale ha giocato tre partite ai Mondiali, morto oggi all'età di 25 anni.
Al via Norvegia-Inghilterra
È appena iniziata Norvegia-Inghilterra!
La prossima avversaria di Norvegia o Inghilterra da calendario
La vincente della sfida del terzo quarto tra Norvegia e Inghilterra dovrà vedersela, come previsto da tabellone, contro la vincente della partita tra Argentina e Svizzera che si giocherà subito dopo il match tra Haaland e Kane. Semifinale in programma il 15 luglio.
Il tabellone e gli incroci
Il tabellone dei Mondiali è molto chiaro. In vista degli incroci per le due semifinali in programma il 14 e 15 luglio. Una tra Norvegia e Inghilterra, il giorno 15, sfiderà la vincente dell'altra sfida, ovvero una tra Argentina e Svizzera.
L'attuale classifica marcatori: Haaland e Kane nelle parti alte
Leo Messi guida la classifica marcatori prima dei quarti di finale con 8 gol alla pari con Mbappé e davanti a Halaand a quota 7 gol che stasera spera di incrementare il proprio bottino in questi Mondiali. Sei reti invece per Harry Kane che così come l'attaccante norvegese, proverà a insaccare in porta quanti più palloni possibili. Quattro gol per Dembélé, Vinicius, Oyarzabal, Sarr, Quinones e Bellingham. Messi e Mbappé proseguono il duello nella classifica all-time dei bomber della Coppa del Mondo.
Le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Norvegia-Inghilterra.
Norvegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Schjelderup
Inghilterra: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly – Anderson, Rice, Bellingham – Madueke, Kane, Gordon
Jarell Quansah dell'Inghilterra squalificato due giornate dopo il rosso contro il Messico
Thomas Tuchel in vista del quarto di finale dei Mondiali contro la Norvegia dovrà fare a meno di Quansah. La Fifa ha squalificato per due giornate il giocatore dopo il cartellino rosso rimediato contro il Messico: il difensore salterà così sia i quarti contro i norvegesi ma anche un'eventuale semifinale. Respinta di fatto la possibilità di un ricorso della Football Association che stava valutando di chiedere la revoca della squalifica così come accaduto per il caso Balogun che aveva sconvolto il calcio internazionale.
Cosa sta succedendo a Miami: può cambiare l'orario del calcio d'inizio di Norvegia-Inghilterra
Il caldo estremo di Miami sta mettendo a serio rischio il calcio d'inizio di Norvegia-Inghilterra. Caldo estremo che dovrebbero raggiungere i 29-32°C – con una temperatura percepita fino a 44°C – proprio nell'orario in cui si dovrà disputare la partita di oggi. L'account X della città di Miami ha fatto raccomandazioni specifiche ai propri cittadini. Al momento da parte della FIFA nessuna nota ufficiale in merito ma il rischio che il fischio d'inizio possa essere posticipato resta concreto.
Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali
Oggi è in programma, da tabellone, alle 23, la sfida tra Norvegia e Inghilterra che si giocherà all'Hard Rock Stadium di Miami. Successivamente, nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 luglio, alle ore 3:00 ci sarà Argentina-Svizzera in programma all'Arrowhead Stadium di Kansas City.
Il cammino dell'Inghilterra ai Mondiali finora
L'Inghilterra sta giocando questi Mondiali con la giusta concentrazione e un gioco perfetto che a tratti riesce a ingabbiare i propri avversari. Nella fase a gironi la nazionale di Tuchel è riuscita a battere 4-2 la Croazia prima del pareggio 0-0 contro il Ghana. Successo poi su Panama 2-0 e qualificazione ai sedicesimi dove Kane e compagni si sono sbarazzati della Repubblica Democratica del Congo per 2-1 e poi del Messico agli ottavi con un pirotecnico 3-2.
Il cammino della Norvegia ai Mondiali fino a questo momento
La Norvegia sta portando avanti un cammino a dir poco perfetto in questi Mondiali. Nella fase a gironi la nazionale di Solbakken ha battuto prima 4-1 l'Iraq per poi vincere anche contro il Senegal col punteggio di 3-2. Con qualificazione ai sedicesimi già acquisita è poi però arrivata la sconfitta contro la Francia per 4-1. Ai sedicesimi successo la nazionale di Haaland sulla Costa d'Avorio per 2-1 prima dell'expoloit contro il Brasile agli ottavi dove i norvegesi hanno battuto 2-1 la nazionale di Ancelotti eliminandola dai Mondiali e guadagnandosi i quarti.
Dove vedere Norvegia-Inghilterra ai Mondiali oggi in TV su Rai e DAZN
Norvegia-Inghilterra si giocherà alle ore 23 italiane con diretta su Rai 1 e DAZN da Miami. Si prevede battaglia pura. La partita sarà trasmessa anche in streaming su sito e app di DAZN ma anche gratuitamente sulla piattaforma streaming di Rai Play disponibile, anche in questo caso, su sito e app.