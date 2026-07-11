Norvegia-Inghilterra 1-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: gol di Schjelderup

L'Inghilterra sta giocando questi Mondiali con la giusta concentrazione e un gioco perfetto che a tratti riesce a ingabbiare i propri avversari. Nella fase a gironi la nazionale di Tuchel è riuscita a battere 4-2 la Croazia prima del pareggio 0-0 contro il Ghana. Successo poi su Panama 2-0 e qualificazione ai sedicesimi dove Kane e compagni si sono sbarazzati della Repubblica Democratica del Congo per 2-1 e poi del Messico agli ottavi con un pirotecnico 3-2.