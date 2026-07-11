Brutta caduta di Marco Bezzecchi al GP Germania alla Q2: “Frattura scomposta alla clavicola”

Nel corso della prima parte della Q2 al Sachsenring, Marco Bezzecchi ha subito una rovinosa caduta in curva 7. Clavicola fratturata per il pilota Aprilia che aveva ottenuto l’8° tempo in griglia: verrà subito operato.

Per Marco Bezzecchi ancora una caduta, come ad Assen, anche sul circuito tedesco del Sachsenring durante la sessione di Q2 con il pilota Aprilia che ha perso il controllo in curva 7 ed è volato rovinosamente a quasi 160 chilometri orari. Momenti di pura apprensione vedendo Bezzecchi riverso a terra, immobile: poi, si è ripreso alzandosi sulle proprie gambe e rientrando al box, visibilmente dolorante. Non è più rientrato in pista, chiudendo la qualifica con l'ottavo posto in griglia di partenza. Ma le conseguenze sono state gravi: clavicola fratturata, per cui dovrà sottoporsi immediatamente ad intevento chirurgico.

Il comunicato ufficiale dell'Aprilia: "Frattura completa e scomposta"

"A seguito dell’incidente, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove, sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposto della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire un recupero ottimale, che sarà eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini, in Italia. Marco Bezzecchi intende tornare in Italia il prima possibile. Vi terremo aggiornati".

Cos'è accaduto a Bezzecchi in Q2 al GP Germania

Una caduta rovinosa che è stata vissuta con totale apprensione dal box Aprilia quando Marco Bezzecchi ha perso il controllo ed rotolato pesantemente nella parte iniziale della Q2 al Sachsenring che definiva la griglia di partenza del GP Germania 2026 che scatterà domenica pomeriggio. Già non al meglio a causa della caduta di Assen, Bezzecchi si è poi si è rialzato sulle sue gambe ma, una volta tornato ai box, si teneva dolorante il polso sinistro. La preoccupazione è stata subito reale perché dopo la conclusione delle qualifiche, si è visto Bezzecchi con il braccio sinistro immobilizzato, in attesa di ulteriori analisi e controlli medici in vista della Sprint di sabato pomeriggio.

Il romagnolo, che non è più rientrato in pista e che se riuscirà a ripartire lo farà con l'ottavo tempo finale per la terza fila della griglia del GP Germania 2026, si è reso protagonista di una scivolata ad altissima velocità, in curva 7 nelle fasi iniziali del turno di qualifica. Non riuscendo più a tornare in pista per chiudere la Q2, per lui ora c'è la conferma del danno più grave: frattura della clavicola e immediata operazione.

Intanto Marc Marquez si è preso la pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp con la sua Ducati che ha firmato il miglior tempo in 1919″041, che vale anche come nuovo record di pista, sul circuito del Sachsenring, seguito dal fratello della Gresini, Alex e dalla VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta la KTM Tech 3 di Fernandez, quinta la Trackhouse di Ogura. Sesto Quartararo con la sua Yamaha, settimo Morbidelli con la VR46. Bagnaia ha chiuso con l'undicesimo tempo.

MotoGp, la griglia di partenza del GP Germania 2026