Bezzecchi spinge un commissario per due volte dopo una caduta al GP Brno: rischia una penalità

Bezzecchi è stato protagonista di un brutto episodio dopo la caduta nella Sprint Race di Brno: ha colpito un commissario che cercava di rialzare la sua moto.

La Sprint Race di Marco Bezzecchi in Repubblica Ceca si è chiusa con una caduta all'ottavo giro, ma il weekend potrebbe riservargli un'altra brutta sorpresa prima della gara lunga di domani. Dopo essersi rialzato, fortunatamente senza nessuna conseguenza, è corso dai marshal che stavano cercando di rimettere in piedi la sua moto e ne ha colpito uno al volto per allontanarlo per due volte. Un gesto che potrebbe costargli molto caro, anche perché c'è un precedente di due anni fa concluso con una multa di mille euro.

Bezzecchi mette le mani addosso a un marshall

L'episodio è stato documentato dalle telecamere e potrebbe costare caro a Bezzecchi in vista della gara di domani. Potrebbe incorrere in una penalità per aver colpito0 per due volte uno dei commissari presenti in pista per rialzare la sua moto dopo la caduta. È stato estromesso dalla Sprint Race a due giri dalla fine e a un certo punto ha perso la testa: si è alzato da terra ed è corso dritto verso i commissari che stavano rialzando la sua RS-GP, forse non nel modo che più gli aggradava. Si è avvicinato a loro e ne ha spintonato uno per due volte, colpendolo anche al volto nel tentativo di allontanarlo dalla sua moto.

Le immagini riprendono chiaramente il momento dello scontro che potrebbe costargli carissimo. Oltre a una penalità Bezzecchi potrebbe avere una multa cospicua, dato che non è la prima volta che accade: nel 2022 l'italiano spinse un marshal per paura che la sua moto in fiamme esplodesse, per poi fare pace dopo aver ricevuto una multa di 1000 euro per "condotta aggressiva e poco professionale". Il precedente più recente è quello di Quartararo, al quale fu impedito di partecipare ai primi dieci minuti di FP1 della gara successiva per aver discusso con un commissario, ma il pilota di Rimini potrebbe avere una sanzione più grave per aver colpito il marshal.