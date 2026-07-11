L’incidente di Bezzecchi al GP Germania, il dottor Perona: “Subito operato, sta già rientrando in Italia”

Marco Bezzecchi ha riportato in Q2 del GP Germania la “frattura completa e scomposta della clavicola sinistra”. E’ la quarta caduta consecutiva dopo quelle in Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda: “Operazione immediata, miglior soluzione per tutti”

Un volo di diversi metri, con una successione di capriole che hanno causato la "frattura scomposta e completa della clavicola sinistra" di Marco Bezzecchi. Il comunicato ufficiale dell'Aprilia non lascia spazio né a interpretazioni né a seconde scelte: necessario un immediato intervento chirurgico e fine dei giochi per questo weekend al GP Germania 2026. Fatale la caduta durante la Q2 di sabato mattina in curva 7: Bezzecchi non era tornato più in pista, dolorante al polso e braccio sinistro. Poi l'esito degli esami diagnostici confermati dalle radiografie.

Bezzecchi col braccio immobilizzato, poi il comunicato: "Frattura che richiede operazione"

Nel disastroso incidente che lo ha visto protagonista nei primi giri della Q2 al Sachsenring, Bezzecchi ha riportato conseguenze che non solo non gli hanno permesso di ripartire in sella alla sua Aprilia e concludere la sessione, ma di non poter partecipare né alla Sprint Race del pomeriggio né tantomeno al GP Germania in programma domenica. Subito dopo lo schianto era stato visto dolorante tenersi la mano sinistra e poco dopo indossare un tutore al braccio per immobilizzarlo.

"In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra". Inizia così il triste comunicato ufficiale che pone fine al weekend tedesco del riminese: "Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile".

Il dottor Perona: "Sta bene e questa è la soluzione migliore per tutti"

Una nota in cui si evidenziano diverse fondamentali notizie per capire la reale entità dei danni riportati ma la notizia più importante e confortante è che Marco Bezzecchi sta bene, comprovata e spiegata ai microfoni Sky, dal dottor Franco Perona, Chief Medical Officer Lifenet per Aprilia Racing, che si è subito precipitato a verificare le condizioni del pilota: "Sta bene e lo ripeto, sta bene e questa adottata è la soluzione migliore per tutti perché possa ritrovare il prima possibile la sua migliore performance. Il dottor Charte ha diagnosticato la frattura della clavicola sinistra, frattura scomposta, che richiede un intervento immediato che sarà eseguito in Italia dal dottor Porcellini"

Il dottor Franco Perona, Chief Medical Officer Lifenet per Aprilia Racing, ai microfoni Sky

"Stiamo valutando come gestire la logistica per riportare Marco in Italia il prima possibile" ha poi continuato il dottor Perona. "Oggi cercheremo di farlo rientrare già in Italia e presumo che l'intervento venga effettuato tra domani e dopodomani, anche se siamo nelle mani della disponibilità dell'equipe medica".

Il periodo nero di Bezzecchi in Moto GP: 4 cadute consecutive e ora l'operazione

Un incidente che segue a brevissima distanza da quello avvenuto ad Assen che aveva portato con sé non pochi problemi a Marco Bezzecchi: "Si tratterà di stringere i denti, non so nemmeno io esattamente in che condizioni sono" aveva detto alla vigilia dell'attuale weekend tedesco ben sapendo di essere lontanissimo dalle condizioni migliori. Dopotutto già in Ungheria era caduto dopo un contatto con Jorge Martin, per poi ripetersi nel GP della Repubblica Ceca, a Brno. Ed infine in Olanda, ad Assen quando anche lì era finito sull'asfalto, prima del sua quarta, consecutiva, caduta conclusasi con l'esito peggiore: ritiro e operazione.