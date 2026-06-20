Clamoroso in MotoGP, Bezzecchi squalificato dal GP di Brno: punizione esemplare per il gesto nella Sprint

Marco Bezzecchi non correrà il GP di Brno della MotoGP: gli Steward FIM lo hanno sospeso dalla gara della domenica dopo il gesto contro i commissari seguito alla caduta nella Sprint Race. Il leader del Mondiale paga così carissimo un episodio nato dalla rabbia e dalla concitazione del momento.

Marco Bezzecchi non correrà il GP di Brno della MotoGP. La decisione è arrivata dopo la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca, chiusa con la vittoria di Pecco Bagnaia davanti ad Ai Ogura e Marc Marquez, ma soprattutto segnata dalla caduta del leader del Mondiale e da quanto accaduto subito dopo nella ghiaia della curva 3. Gli Steward FIM hanno infatti sospeso il pilota dell'Aprilia dalla gara della domenica per il contatto avuto con alcuni commissari impegnati nel recupero della sua moto.

L'episodio si è verificato nel finale della Sprint, quando Bezzecchi è caduto mentre era in zona punti. Dopo essere finito nella via di fuga, il pilota italiano si è rialzato e si è diretto verso la sua Aprilia, che i commissari stavano cercando di rimuovere. In quel momento, secondo la ricostruzione emersa nel paddock, uno dei marshal avrebbe accidentalmente azionato l'acceleratore della RS-GP durante le operazioni di recupero, facendo salire di giri il motore. Il riminese, evidentemente preoccupato per possibili danni alla moto, è intervenuto con rabbia.

Il gesto, però, è stato giudicato gravissimo dagli Steward. Nel documento ufficiale si legge che, dopo la caduta, Bezzecchi ha spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Una condotta ritenuta contraria agli interessi dello sport e quindi sanzionata con la sospensione dal GP della Repubblica Ceca che dunque non vedrà in griglia di partenza il leader del Mondiale.

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Perché Bezzecchi è stato squalificato dal GP di Brno

La sanzione arriva in base all'articolo 3.3.2.2 del regolamento FIM, quello relativo a comportamenti considerati pregiudizievoli per gli interessi dello sport. Gli Steward hanno ascoltato la versione di Bezzecchi, ma hanno confermato la penalità: il pilota Aprilia è stato sospeso dall'evento e dunque non potrà prendere il via della gara di domenica.

Una decisione pesantissima anche in ottica Mondiale. Bezzecchi era già caduto nella Sprint, lasciando punti importanti ai rivali diretti: Jorge Martin, quinto, si è avvicinato in classifica, così come anche Bagnaia, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio hanno approfittato del suo zero. Ora, con l'esclusione dalla gara lunga, il danno può diventare molto più grande.

Aprilia ha il diritto di presentare appello entro un'ora dalla pubblicazione della sanzione, ma al momento il verdetto è chiaro: Bezzecchi è fuori dal GP di Brno. Una caduta sportiva trasformata in un caso disciplinare, nel weekend in cui il leader del Mondiale rischia di pagare il prezzo più alto.