MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming

Oggi con le prove libere si apre il GP di Germania della MotoGP 2026 al Sachsenring: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara dell’undicesimo round stagionale del Motomondiale e dove vederle in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8.

Oggi, venerdì 10 luglio, si apre il GP di Germania della MotoGP 2026, undicesimo appuntamento del Motomondiale. La classe regina torna in pista al Sachsenring, ultimo gran premio prima della pausa estiva e tappa tradizionalmente molto attesa per le caratteristiche di un tracciato corto, tortuoso e quasi sempre selettivo sul passo gara.

Il weekend seguirà il format classico: prove libere e pre-qualifiche al venerdì, qualifiche e Sprint Race al sabato, gare di Moto3, Moto2 e MotoGP alla domenica. Gli orari italiani sono quelli canonici dei round europei: la Sprint della MotoGP si corre sabato alle 15:00, mentre la gara lunga scatterà domenica alle 14:00.

L'intero fine settimana sarà trasmesso in diretta TV e streaming da Sky e NOW. Su TV8 saranno visibili in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race del sabato. A differenza di altri weekend stagionali, anche le gare della domenica saranno trasmesse gratis in chiaro in diretta: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00.

Il GP di Germania arriva in un momento molto delicato del Mondiale. Dopo Assen, Jorge Martin guida la classifica con 193 punti, davanti a Marco Bezzecchi a quota 186, Fabio Di Giannantonio a 177 e Ai Ogura a 168, rilanciato dalla prima vittoria in MotoGP ottenuta proprio in Olanda. Più indietro, ma mai davvero fuori dal discorso al Sachsenring, c'è Marc Marquez, quinto con 153 punti e da sempre specialista del circuito tedesco.

Da seguire anche la situazione Gresini: Fermin Aldeguer salterà il GP di Germania e il team ha confermato che non schiererà un sostituto, lasciando in pista il solo Alex Marquez. In casa LCR Honda, invece, prosegue la presenza di Cal Crutchlow, ancora al posto dell'infortunato Johann Zarco.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Germania di MotoGP al Sachsenring

Questi gli orari TV del GP di Germania del Motomondiale 2026, con la programmazione completa del weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito del Sachsenring per quanto riguarda Sky, NOW, SkyGo e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 10 luglio

9:00 – 9:35: FP1 Moto3

9:50 – 10:30: FP1 Moto2

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP

13:15 – 13:50: Prove Moto3

14:05 – 14:45: Prove Moto2

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP

9:00 – 9:35: FP1 Moto3 9:50 – 10:30: FP1 Moto2 10:45 – 11:30: FP1 MotoGP 13:15 – 13:50: Prove Moto3 14:05 – 14:45: Prove Moto2 15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP Sabato 11 luglio

8:40 – 9:10: FP2 Moto3

9:25 – 9:55: FP2 Moto2

10:10 – 10:40: FP2 MotoGP

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP

12:45 – 13:25: Qualifiche Moto3

13:40 – 14:20: Qualifiche Moto2

15:00: Sprint Race MotoGP

Le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e della Moto2 e la Sprint Race della classe regina saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it.

Domenica 12 luglio

9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP

11:00: Gara Moto3

12:15: Gara Moto2

14:00: Gara MotoGP

Le tre gare della domenica saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, NOW e SkyGo. Il GP di Germania sarà visibile in chiaro anche su TV8 e tv8.it: diretta della Moto3 alle 11:00, della Moto2 alle 12:15 e della MotoGP alle 14:00.

Dove vedere il GP Germania della MotoGP in diretta TV e streaming

Il GP di Germania della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV da Sky. Tutte le sessioni del weekend al Sachsenring saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 del decoder satellitare, e in streaming sull'app SkyGo per gli abbonati.

Il fine settimana dell'undicesimo gran premio stagionale sarà disponibile anche in streaming su NOW, previa sottoscrizione del Pass Sport. Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, saranno invece trasmesse in chiaro le qualifiche del sabato delle tre classi, la Sprint Race della MotoGP e le gare della domenica. Stessi orari anche per lo streaming gratis su tv8.it.