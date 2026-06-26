MotoGP, GP Assen 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio d’Olanda in diretta TV e streaming

Oggi con le prove libere si apre il GP d’Olanda della MotoGP 2026 sul circuito di Assen: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara del decimo round stagionale del Motomondiale e dove vederle in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8.

Oggi, venerdì 26 giugno, si apre il GP d'Olanda della MotoGP 2026, decimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Si corre sullo storico circuito di Assen, una delle piste più iconiche del calendario, per un weekend con il formato ormai tradizionale: prove libere e pre-qualifiche al venerdì, qualifiche e Sprint Race al sabato, gare di Moto3, Moto2 e MotoGP alla domenica.

Gli orari italiani sono quelli classici dei weekend europei: la Sprint della MotoGP si corre sabato alle 15:00, mentre il Gran Premio d'Olanda scatterà domenica alle 14:00. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e SkyGo. In chiaro su TV8 si potranno vedere in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint del sabato, mentre le gare della domenica andranno in onda gratis in differita.

Il GP di Assen arriva subito dopo il fine settimana di Brno, che ha lasciato il Mondiale in una situazione molto aperta. Marco Bezzecchi resta leader della classifica nonostante la squalifica dalla gara della Repubblica Ceca, con Jorge Martin a otto punti, Fabio Di Giannantonio a 23 lunghezze e Marc Marquez risalito a quaranta punti dalla vetta dopo la vittoria ottenuta in terra ceca. Un quadro che rende il fine settimana olandese un passaggio pesante nella corsa al titolo, anche perché proprio da questo weekend entra in vigore il divieto di utilizzare l'holeshot device in partenza, prima novità regolamentare anticipata dalla MotoGP già durante la stagione 2026.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Assen di MotoGP in Olanda

Questi gli orari TV del GP d'Olanda del Motomondiale 2026, con il programma completo del weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Assen per quanto riguarda Sky, NOW, SkyGo e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 26 giugno

9:00 – 9:35: FP1 Moto3

9:50 – 10:30: FP1 Moto2

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP

13:15 – 13:50: Prove Moto3

14:05 – 14:45: Prove Moto2

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP

Tutte le sessioni del venerdì saranno trasmesse in diretta TV solo su Sky Sport MotoGP, e in streaming su NOW e SkyGo.

Sabato 27 giugno

8:40 – 9:10: FP2 Moto3

9:25 – 9:55: FP2 Moto2

10:10 – 10:40: FP2 MotoGP

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP

12:45 – 13:25: Qualifiche Moto3

13:40 – 14:20: Qualifiche Moto2

15:00: Sprint Race MotoGP

Le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e della Moto2 e la Sprint Race della classe regina saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it. Sul canale 8 il collegamento inizierà alle 10:45, con le qualifiche MotoGP alle 10:50, poi le qualifiche delle classi minori e la Sprint Race delle 15:00.

Domenica 28 giugno

9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP

11:00: Gara Moto3

12:15: Gara Moto2

14:00: Gara MotoGP

Le tre gare della domenica saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, NOW e SkyGo. Su TV8 e tv8.it andranno invece in differita: la gara della Moto3 alle 13:00, quella della Moto2 alle 14:15 e il Gran Premio della MotoGP alle 16:00, dopo il collegamento pre-gara e la griglia.

Dove vedere il GP Assen della MotoGP in diretta TV e streaming

Il GP d'Olanda della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky. Tutte le sessioni del weekend sul circuito di Assen saranno visibili su Sky Sport MotoGP, canale 208 del decoder satellitare, e in streaming sull'app SkyGo per gli abbonati, con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.

Il weekend del decimo gran premio stagionale sarà disponibile anche in streaming su NOW, previa sottoscrizione del Pass Sport. Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, saranno invece trasmesse in chiaro e in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Le gare della domenica non saranno in diretta in chiaro ma in differita: Moto3 alle 13:00, Moto2 alle 14:15 e MotoGP alle 16:00. Stessi orari anche per la visione in streaming gratis su tv8.it.