Formula 1, GP Belgio 2026 a Spa: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Spa-Francorchamps.

Il Mondiale di Formula 1 2026 riparte da Spa-Francorchamps con il GP del Belgio, decimo appuntamento del calendario, in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Dopo una settimana di pausa seguita al Gran Premio di Gran Bretagna, la F1 affronta sulle Ardenne la prima tappa dell'ultima doppietta prima della sosta estiva, che si concluderà nel weekend successivo in Ungheria.

Il weekend del GP Belgio 2026 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 e tv8.it andranno invece in onda in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La corsa scatterà domenica 19 luglio alle 15:00, mentre la differita su TV8 sarà trasmessa alle 18:00.

La Formula 1 arriva a Spa con Kimi Antonelli leader del Mondiale piloti con 179 punti, 25 in più del compagno di squadra George Russell. Alle spalle delle due Mercedes ci sono le Ferrari di Lewis Hamilton, terzo a quota 147, e Charles Leclerc, quarto con 108 punti. La scuderia di Maranello arriva in Belgio dopo il successo ottenuto da Leclerc a Silverstone, seconda vittoria Ferrari nelle ultime tre gare dopo quella di Hamilton a Barcellona. Spa rappresenterà quindi un nuovo confronto diretto tra Mercedes e Ferrari. La squadra di Brackley guida anche il Mondiale Costruttori con 333 punti contro i 255 del team del Cavallino Rampante, che nelle ultime gare ha però ridotto il divario mostrando una SF-26 competitiva anche sui circuiti più veloci.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP del Belgio

Venerdì 17 luglio

13:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1, NOW)

17:00: Prove libere 2 (Sky Sport F1, NOW)

13:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1, NOW) 17:00: Prove libere 2 (Sky Sport F1, NOW) Sabato 18 luglio

12:30: Prove libere 3 (Sky Sport F1, NOW)

16:00: Qualifiche (Sky Sport F1, NOW)

12:30: Prove libere 3 (Sky Sport F1, NOW) 16:00: Qualifiche (Sky Sport F1, NOW) Domenica 19 luglio

15:00: Gara (Sky Sport F1, NOW)

ORARI GP BELGIO F1 SU TV8

Sabato 18 luglio

18:30: differita Qualifiche F1 (TV8 e tv8.it)

18:30: differita Qualifiche F1 (TV8 e tv8.it) Domenica 19 luglio

18:00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Belgio 2026 di Formula 1 in diretta TV e streaming

Il Gran Premio del Belgio della Formula 1 2026 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare di Sky. Gli abbonati potranno seguire l'intero weekend, dalle prove libere alla gara, anche in streaming tramite Sky Go. La diretta streaming sarà disponibile anche su NOW con il pass Sport.

Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, non è prevista la diretta in chiaro: qualifiche e gara saranno trasmesse in differita. Le qualifiche del sabato saranno visibili alle 18:30, mentre la gara della domenica sarà trasmessa alle 18:00. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming gratuito sul sito tv8.it.