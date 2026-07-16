Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve insiste su Kessié e Dibu Martinez, Inter su Spence. La Roma non molla Summerville

La Juventus continua a lavorare per i colpi Kolo Muani, Castro e Kessié, valutando Vicario oltre a Dibu Martinez per la porta. Il nome nuovo per l'attacco è Castro oltre a Mateo Pellegrin0, con tante uscite nella lista di Carnevali. L'Inter pronta ad affondare su Spence e il difensore Chalobah e a inseguire il sogno quasi impossibile Curtis Jones. La Roma stringe i tempi per Summerville tenendo calde le piste Moreira e Garnacho. L'Atalanta è vicina ad Alajbegovic, la Lazio punta John Kennedy e il Napoli offre per Zeballos, mentre il Como ufficializza Liberali e in casa Milan tiene banco la permanenza di Modric nel silenzio di Leao.
Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 16 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Summerville alla Roma, i giallorossi provano a trovare la chiave
La Roma continua a sperare di raggiungere l'accordo per Crysencio Summerville. Per il nazionale olandese dopo l'incontro con gli agenti servono 45 milioni, anche se i giallorossi puntano a mettere sul piatto una cifra inferiore più aumento di stipendio. Gli altri nomi caldi sono quelli di Moreira e Garnacho. Ormai discorso chiuso per il rinnovo di Mancini e Cristante.
Inter su Spence, si attende la fine dei Mondiali
L'Inter dopo aver "perso" anche Khelaili sembra intenzionata ad affondare su Spence del Tottenham con un passato in prestito nel Genoa. Il discorso per ora è congelato visto che bisognerà aspettare la fine dei Mondiali. Uno dei sogni resta Curtis Jones ma non si scende dai 40 milioni
Calciomercato Juventus, si lavora ad oltranza per Kessié. La situazione per portiere e attaccante
La parola d’ordine in casa Juve è pazienza. Mentre la squadra di Spalletti lavora sul campo, la dirigenza è al lavoro per rinforzare le cose. La priorità è la porta e l’attacco: nel primo caso in stand by DiBu Martinez focalizzato sui Mondiali, con buona pace delle richieste dell’Aston Villa, mentre aumentano le chance di Vicario; nel secondo la priorità è Kilo Muani anche se c’è tanta distanza con il PSG. Non è da escludere anche il possibile arrivo di due attaccanti anche se prima bisognerà capire il destino di Milik e non solo. Spunta anche il nome di Castro del Bologna. Per Kessié dialogo infinito, puntando sulla volontà del calciatore di tornare in Europa.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 16 luglio
L'Inter, incassato il no per Khelaili, ha deciso di puntare con decisione su Spence del Tottenham, pur mantenendo vivo il sogno Curtis Jones per il quale però servono non meno di 40 milioni. Prova a muoversi anche la Roma, a caccia dell'accordo definitivo per Summerville sulla base di 45 milioni, mentre restano calde le piste alternative che portano a Moreira e Garnacho, in parallelo ai già blindati rinnovi di Mancini e Cristante. In casa Juventus la parola d'ordine è pazienza: i bianconeri valutano la pista Vicario per la porta a causa dello stand-by su Dibu Martinez, cercano di accorciare le distanze col Paris Saint-Germain per Kolo Muani monitorando anche Castro del Bologna come alternativa, e mantengono un dialogo infinito per Kessié. Nelle altre piazze spiccano l'Atalanta ormai vicinissima alla chiusura per Alajbegovic, la Lazio che guarda in Brasile per l'attaccante John Kennedy del Fluminense, e il Napoli che ha presentato un'offerta ufficiale per Zeballos del Boca Juniors. Infine, mentre il Como ufficializza l'arrivo di Liberali, a Milano sponde opposte vivono momenti differenti: il Milan si aggrappa alla certezza Modric ma deve fare i conti con il gelo e il silenzio calato sul rinnovo di Leao.