Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve insiste su Kessié e Dibu Martinez, Inter su Spence. La Roma non molla Summerville

La Juventus continua a lavorare per i colpi Kolo Muani, Castro e Kessié, valutando Vicario oltre a Dibu Martinez per la porta. Il nome nuovo per l'attacco è Castro oltre a Mateo Pellegrin0, con tante uscite nella lista di Carnevali. L'Inter pronta ad affondare su Spence e il difensore Chalobah e a inseguire il sogno quasi impossibile Curtis Jones. La Roma stringe i tempi per Summerville tenendo calde le piste Moreira e Garnacho. L'Atalanta è vicina ad Alajbegovic, la Lazio punta John Kennedy e il Napoli offre per Zeballos, mentre il Como ufficializza Liberali e in casa Milan tiene banco la permanenza di Modric nel silenzio di Leao.

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 16 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.