Lautaro in lacrime ai Mondiali: “Sognavo questo gol da quando mio nonno mi ha comprato le prime scarpe”

Lautaro Martinez non riesce a trattenere le lacrime durante l’intervista dopo il gol decisivo che ha portato l’Argentina in finale: “Abbiamo mostrato di che pasta siamo fatti”

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Ha aspettato pazientemente in panchina, ma conosceva già il suo destino e quello dell'Argentina: Lautaro Martinez è l'uomo della provvidenza per l'Albiceleste con il suo gol che ha spedito la nazionale in finale dei Mondiali per la seconda volta consecutiva. L'attaccante ha firmato l'incredibile rimonta contro l'Inghilterra e si è commosso come poche volte prima d'ora. È stato il gol più importante con quella maglia, un sogno che si è realizzato dopo tanto tempo.

Nell'intervista post partita ai canali della FIFA non ha trattenuto l'emozione ed è scoppiato in lacrime mentre parlava del suo giorno perfetto, quello che aspettava fin da quando il nonno gli ha comprato i primi scarpini. In finale affronterà la Spagna per vincere i suoi secondi Mondiali consecutivi, un sogno che è stato possibile anche grazie al suo gol a tempo praticamente scaduto.

Lautaro Martinez non ha trattenuto la commozione

Lautaro si commuove durante l'intervista

In campo aveva già versato qualche lacrima di gioia, ma davanti alle telecamere si è sciolto completamente pensando alla sua famiglia e a tutto il cammino che ha fatto prima di questo gol. Lautaro Martinez quasi non riusciva a parlare: "La prima volta che mio nonno mi ha comprato un paio di scarpe sognavo di fare questo gol. L'ho sempre sognato. Tutto questo vale più di un gol e di una finale. Qui allo stadio ci sono i miei figli che mi hanno cambiato la vita, mi godo tutto questo". L'argentino ha raccontato che sapeva già come sarebbe finita la partita: "Lo avevo detto a Facundo Medina, ‘Io entro e segno e vinceremo'. Era difficile ma ci siamo riusciti, Enzo anche ha segnato un gol fantastico".

Gli errori dell'Inghilterra hanno spalancato la porta all'Argentina che ha approfittato di una situazione favorevole: "Ora che sono più tranquillo dico che questa squadra sta dimostrando di che pasta è fatta. Loro si sono abbassati, forse si sono stancati, ci hanno pressato 60 minuti ma poi si sono messi dietro. Questa cosa ci ha dato tranquillità nel gestire la palla, dopo tre anni e mezzo giochiamo un'altra finale". Domenica affronterà la Spagna in finale per difendere il titolo conquistato nel 2022 in Qatar.