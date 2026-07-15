Argentina strepitosa, rimonta l’Inghilterra e va in finale ai Mondiali: Lautaro Martinez decisivo

L’Argentina protagonista di una rimonta incredibile contro l’Inghilterra che val ela finale dei Mondiali: Enzo Fernandez e Lautaro Martinez fanno volare l’Albiceleste.

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Nel momento più difficile l'Argentina ha dimostrato di cosa è capace: la semifinale contro l‘Inghilterra sembrava decisa dal gol di Gordon, ma in meno di dieci minuti l'Albiceleste ha ribaltato ogni cosa con i gol di Enzo Fernandez e di Lautaro Martinez, l'uomo della rimonta che si toglie una grande soddisfazione trascinando la sua nazionale alla finale dei Mondiali. Ad attenderli dall'altra parte domenica prossima ci sarà la Spagna, ma prima di pensare all'ultimo atto i giocatori si godono la grande festa di Atlanta dove è accaduta la magia.

Gli inglesi si sono sciolti dopo essere passati in vantaggio e hanno pagato a carissimo prezzo un secondo tempo giocato tutto in difesa. La strategia di Tuchel per l'ultima mezz'ora ha costretto i Tre Leoni ad abbassarsi troppo e a lasciare campo agli avversari, scatenati in attacco al punto da segnare due gol nei minuti finali. L'ultimo ballo di Messi continua con la seconda finale consecutiva dove proverà a difendere il titolo di Campione del Mondo conquistato in Qatar nel 2022.

Enzo Fernandez ha segnato il gol del pareggio

Il grande cuore dell'Argentina

Sotto di un gol, l'Argentina non si è mai data per vinta e per l'ennesima volta ha creato un capolavoro nei minuti finali della partita. È il suo marchio di fabbrica in questi Mondiali dove la nazionale di Scaloni ha sempre fatto grandi cose prima del fischio finale: aveva ribaltato l'Egitto agli ottavi e lo ha rifatto anche contro l'Inghilterra che gli ha servito su un piatto d'argento l'occasione di rientrare in partita. Dopo il gol di Gordon la strategia di Tuchel è stata quella di chiudersi in difesa e abbassarsi, una mossa che ha scatenato la Seleccion e messo in estrema difficoltà i Tre Leoni.

A cinque minuti dalla fine, quando gli inglesi sognavano di tornare in finale dopo 60 anni di attesa, Enzo Fernandez ha riportato tutto in parità e da quel momento è cambiato tutto: al 92′ ci ha pensato Lautaro Martinez a firmare la rimonta prima di scoppiare in lacrime, consapevole di aver segnato uno dei gol più importanti della sua carriera, quello che ha portato l'Argentina in finale.