Quando si gioca la finale dei Mondiali 2026, data e orario della partita che assegnerà la Coppa del Mondo

Domenica 19 luglio alle 21 (ora italiana, le 15 a New York) al MetLife Stadium si gioca la finale dei Mondiali 2026. Cosa c’è dietro la scelta della FIFA nel programmare data e orario dell’incontro.

Chi vincerà la Coppa del Mondo? Domenica sera la sfida decisiva a News York a partire dalle 21.

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La finale dei Mondiali 2026 si gioca domenica 19 luglio alle ore 21 in Italia tra le vincenti di Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Al MetLife di New York, in New Jersey, saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Si tratta di una scelta studiata a tavolino dalla FIFA che, nel fissare l'orario del match valido per il titolo di campione, ha tenuto conto delle esigenze televisive dei broadcaster e, in particolare, dei mercati dove la Coppa del Mondo fa registrare una audience maggiore. Ecco perché in Europa è la prima serata l'orario prevalente mentre in altri Paesi quali Asia, Africa e Oceania servirà rassegnarsi a programmazioni notturne o addirittura alle prime luci dell'alba per seguire l'incontro decisivo.

A che ora si gioca la finale dei Mondiali in base al fuso orario

La griglia delle quattro semifinaliste orienta la discussione sull'orario, sono ben 3 le nazionali del Vecchio Continente che si sfidano: da una parte del tabellone c'è Francia-Spagna, da molti definita una finale anticipata per il blasone e la qualità delle squadre; dall'altra il confronto tra Inghilterra e Argentina evoca rivalità sportive che s'intrecciano con la geopolitica (per la guerra delle Isole Falkland, territorio d'oltremare del Regno Unito che fu rivendicato dal governo di Buenos Aires) che condiziona le designazioni dei fischietti oppure con ricordi sportivi che gridano ancora vendetta per la mano de dios di Maradona. Ma la Seleccion è finita sotto i riflettori anche per presunti favoritismi arbitrali.

Domenica 19 luglio alle 21: è la data della finale di Coppa del Mondo a New York.

Quanto alla programmazione della diretta televisiva dell'incontro varia a seconda del fuso orario in base alla collocazione geografica dei Paesi. Le ore 15 a New York in Argentina corrispondono alle 16, alle 20 in Inghilterra, alle 21 in Francia e in Spagna. Così come in Italia. E proprio l'opportunità d'incastrare i tutti i palinsesti ha evitato che fosse presa in considerazione una formula simile a quella adottata per la Uefa in occasione dell'ultima finale di Champions: si giocò alle 18 e non alle 21.

Dove si gioca la finale dei Mondiali a New York: nello stadio dei Giants e dei Jets

Il MetLife di New York è lo stadio che ospita la finalissima dei Mondiali 2026: è la casa dei Giants e dei Jets, franchigie di football americano che militano nella NFL. L'impianto ha una capienza di 82.500 spettatori e dagli Anni Settanta ha ospitato diverse squadre, tra cui anche quelle della Major League Soccer a stelle e strisce. In questa edizione della Coppa del Mondo, finalissima compresa, sono 8 le partite che hanno visto lo stadio della Grande Mela quale teatro degli incontri: 5 della fase a gironi, uno degli ottavi e uno dei quarti, adesso la sfida che vale il trofeo dorato.