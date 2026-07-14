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Francia-Spagna LIVE semifinale Mondiali 2026, diretta TV su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Arlington, in Texas: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Francia-Spagna in semifinale.

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14 Luglio 2026 , 18:00
A cura di Maurizio De Santis
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Francia-Spagna è la prima partita delle semifinali dei Mondiali 2026, si gioca oggi alle 21 con diretta tv in chiaro gratis su Rai 1 (anche in streaming) e su DAZN. Le formazioni: allarme rientrato per Mbappé (8 gol finora), che sarà regolarmente in attacco; Furie Rosse in campo con la stessa squadra che ha battuto il Belgio. Chi vince il match ad Arlington (in Texas) e passa il turno sfiderà Inghilterra o Argentina nella finalissima che vale la Coppa del Mondo (19 luglio, ore 21), la perdente andrà in campo sabato 18 luglio per la gara di consolazione per il 3° posto.

18:10

I risultati delle partite di Francia e Spagna nei quarti di finale

Francia e Spagna si sono qualificate per la semifinale battendo il Marocco (2-0) e il Belgio (2-1). Mbappé e Dembélé gli autori delle reti per i "galletti", Fabian Ruiz e Merino (ancora una volta decisivo dalla panchina) i marcatori per le Furie Rosse.

A cura di Maurizio De Santis
18:00

Dove vedere Francia-Spagna ai Mondiali oggi in TV su Rai e DAZN

Francia-Spagna è visibile in diretta tv in chiaro e gratis anche su Rai 1. A raccontare la semifinale in telecronaca è la voce di Stefano Bizzotto, accompagnato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico. Diretta a disposizione anche in streaming e senza costi aggiuntivi su Rai Play. Su DAZN diretta (solo per abbonati) affidata a Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini.

A cura di Maurizio De Santis
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