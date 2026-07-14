Francia-Spagna LIVE semifinale Mondiali 2026, diretta TV su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Francia-Spagna è la prima partita delle semifinali dei Mondiali 2026, si gioca oggi alle 21 con diretta tv in chiaro gratis su Rai 1 (anche in streaming) e su DAZN. Le formazioni: allarme rientrato per Mbappé (8 gol finora), che sarà regolarmente in attacco; Furie Rosse in campo con la stessa squadra che ha battuto il Belgio. Chi vince il match ad Arlington (in Texas) e passa il turno sfiderà Inghilterra o Argentina nella finalissima che vale la Coppa del Mondo (19 luglio, ore 21), la perdente andrà in campo sabato 18 luglio per la gara di consolazione per il 3° posto.