Mondiali 2026, la classifica dei marcatori: Messi da record precede Haaland e Mbappé

Leo Messi è al comando della classifica marcatori dei Mondiali 2026 con 5 gol. Alle sue spalle Mbappé e Haaland con 4 reti.

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La classifica marcatori, a latere, è sempre il premio più ambito dei Mondiali di calcio. L'albo d'oro dei re dei bomber è ricco di campionissimi, ma ha anche nomi di calciatori che hanno ballato solo un'estate. Adesso nei Mondiali 2026 a dominare sono tre degli attaccanti più forti al mondo. Dopo due giornate appena ci sono con 5 gol Leo Messi e con 4 Kylian Mbappé e Erling Haaland. Messi e Mbappé hanno continuato a scalare la classifica all-time dei bomber della Coppa del Mondo, Haaland li gioca per la prima volta e si è presentato con due doppiette. E siamo solo all'inizio.

Leo Messi ha sbalordito. Si, è esattamente la parola giusta nonostante sia uno dei calciatori più forti della storia, se non il più forte, di sicuro è il più longevo. Cinque gol in due partite: tripletta all'Algeria, doppietta all'Austria. Capocannoniere con 5 reti dell'edizione 2026 dopo due giornate, ma soprattutto miglior goleador di sempre dei Mondiali, ha superato Klose.

Due doppiette per Haaland ai Mondiali con la Norvegia.

18 gol per l'argentino 16 per il tedesco, che è stato agganciato nella classifica all-time anche da Kylian Mbappé, che ha realizzato una doppietta al Senegal e una all'Iraq. Esattamente come Haaland che ha esordito ai Mondiali con due doppiette, a Iraq e Senegal. E ora c'è Francia-Norvegia. Dunque tutta vita per chi ama il calcio quando ci sarà Francia-Norvegia, venerdì 26 giugno.

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Facile pensare che la Scarpa d'Oro dei Mondiali se la aggiudicherà uno tra Messi e Mbappé, secondo e primo quattro anni fa, ma la bellezza dei Mondiali porta dietro a tre miti in questo momento Jonathan David, che con la Juventus ha deluso quest'anno, e Undav, attaccante tedesco, tecnicamente di riserva, che hanno realizzato 3 gol a testa.

Kylian Mbappé è stato il capocannoniere dei Mondiali 2022.

La classifica aggiornata dei marcatori ai Mondiali 2026