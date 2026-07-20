L’Italia sprofonda in classifica nel nuovo Ranking FIFA ufficializzato dopo la fine dei Mondiali

Il ko in finale playoff con la Bosnia aveva già aperto una botola sotto i piedi della Nazionale, che si trova nella peggiore posizione dal 2019. Perché il Ranking FIFA è così importante? Ha un peso nei sorteggi.

Gli Azzurri ancora fuori dai Mondiali hanno perso terreno nel Ranking Fifa.

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La conclusione dei Mondiali è foriera di cattive notizie per l'Italia che perde posizioni nel Ranking FIFA. Adesso è 15ª nella classifica internazionale, il risultato più negativo dal 2019 ma non il peggiore di sempre che risale al 21° posto nel 2018, dopo l'ennesima estate trascorsa a guardare la Coppa dal divano. Perché è così importante tenere un buon piazzamento? Più il punteggio è alto e più c'è l'opportunità di essere inseriti nel lotto delle teste di serie in occasioni di sorteggi nelle competizioni internazionali.

C'era da aspettarselo un risultato del genere: conti alla mano, chi mastica pane e pallone sa quanto possa essere deleterio restare fuori dalla competizione iridata per nazionali. E il fatto che agli Azzurri sia successo per la terza volta consecutiva ha solo reso tutto più difficile. La nuova governance del calcio tricolore (il neo presidente FIGC, Giovanni Malagò, ha voluto con sé Paolo Maldini e Leonardo) ha anche questa sfida da affrontare: restituire agli Azzurri lo smalto perso nel corso degli anni.

Chi sarà il prossimo ct (nelle ultime ore ha preso quota Pep Guardiola, con Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte sullo sfondo) dovrà anzitutto creare i presupposti per riaprire un ciclo. L'ultima partecipazione a un Mondiale è del 2014, la vittoria degli Europei nel 2021 regalò solo l'illusione che restare tra le prime dieci posizioni al mondo era possibile. Lo spareggio perso ai playoff con la Bosnia è stato (ancora) un brusco risveglio o un incubo a occhi aperti. Traumatico nell'uno e nell'altro caso.

Perché l'Italia è scivolata al 15° posto nel Ranking FIFA

Il ko in finale playoff ha, di fatto, aperto una botola sotto i piedi della Nazionale. Lo scivolone nel Ranking FIFA è la conseguenza diretta dell'assenza ai Mondiali: mentre le nazionali impegnate nel torneo hanno continuato a guadagnare punti grazie ai risultati nella fase finale, l'Italia è rimasta ferma ed è stata superata da diverse rivali. Prima della Coppa del Mondo gli Azzurri erano al 12° posto, oggi sono stati sorpassati da Colombia, Messico e Svizzera.

In cima al Ranking FIFA c'è la Spagna campione del mondo con 1995.88 punti, seguita da Argentina (1970.37), Francia (1948.97), Inghilterra (1922.83), Brasile (1804.92) che costituiscono la Top 5. Marocco, Portogallo, Belgio, Olanda e Messico completano le prime dieci posizioni. A scalare, fino all'Italia 15ª (tallonata da USA e Giappone) ci sono Colombia, Germania, Croazia e Svizzera.

La classifica del Ranking FIFA dopo i Mondiali

1. Spagna 1995.88 punti

2. Argentina 1970.37

3. Francia 1948.97

4. Inghilterra 1922.83

5. Brasile 1804.92

6. Marocco 1803.99

7. Portogallo 1787.85

8. Belgio 1778.36

9. Olanda 1775.54

10. Messico 1754.30

11. Colombia 1739.89

12. Germania 1726.22

13. Croazia 1723.05

14. Svizzera 1710.88

15. Italia 1704.73

Perché il Ranking FIFA è così importante

Il ranking FIFA non è solo una questione di prestigio, non assegna titoli né qualificazioni dirette, ma ha un'importanza fondamentale nei sorteggi delle competizioni internazionali. Le Nazionali che hanno il punteggio più alto sono collocate tra le teste di serie, evitando almeno sulla carta gli avversari più forti nelle urne di Mondiali, Europei e percorso qualificazioni. Al contrario, una posizione più bassa aumenta il rischio di finire in gironi più complicati. Per questo motivo restare nelle prime posizioni della classifica rappresenta un vantaggio strategico che, almeno per ora, l'Italia ha perso.