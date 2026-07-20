Ecco come ha visto la finale dei Mondiali chi ha comprato i posti in poltrona da un milione di dollari

Le poltrone esclusive riservate ai tifosi per la finale dei Mondiali: 1 milione di euro ciascuna. Vista sul campo riservata solo a 12 persone.

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I Mondiali di calcio appena terminati non hanno solo mostrato la vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina, ma anche qualcosa di nuovo, che forse non eravamo ancora abituati a vedere. Sui social sono diventate virali le immagini pubblicate da alcuni tifosi i quali hanno mostrato alcune postazioni in tribune a dir poco di lusso. Si tratta di alcuni posti a sedere esclusivi capaci di garantire comodità, comfort e una vista mozzafiato direttamente sul terreno di gioco. Si tratta dei posti "on the pitch" (sul bordo del campo) venduti da On Location, il provider ufficiale di hospitality di FIFA per i Mondiali 2026.

La vista del campo dalle poltrone.

Nelle immagini postate dai tifosi si vedono queste larghe poltrone blu pensate proprio per chi vuole viversi la partita alla stadio come se stesse però nel proprio salotto di casa. La FIFA e l'organizzazione generale dei Mondiali, hanno infatti messo a disposizione 12 posti speciali posizionati direttamente sul prato, proprio a ridosso del terreno di gioco del MetLife Stadium. Si tratta dei posti più cari del mondo dello sport dato che il prezzo per ogni singola seduta è pari a 1 milione di dollari. Posti al solo, chiaro, ma che includono anche degli utilissimi cappellini da indossare.

Le poltrone per la finale dei Mondiali.

La sorpresa è rappresentata dal fatto che quelli da 1 milione di dollari non sono i posti più cari dell'intero evento finale dei Mondiali. Chiaramente non si tratta di normali biglietti usati per assistere semplicemente alle partite ma delle autentiche esperienze di alto livello che possono costare anche 4 milioni di dollari. Per questa cifra c'erano 6 posti disponibile in prima fila nella zona centrale del campo, sempre a ridosso del rettangolo verde e con accesso al campo per la premiazione del trofeo. Anche in questo caso sono andati esauriti e comprendevano anche un servizio lounge esclusivo.

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In regalo anche i cappellini compresi nel prezzo.

Per qualcuno tutto questo stonava un po' con il contesto, con la partita, e la voglia di assistere allo stadio a una partita senza preoccuparsi troppo delle formalità. Un modo come un altro per rivoluzionare l'idea di calcio che in questi Mondiali è stata messa in evidenza all'ennesima potenza. Dalle immagini si vede come le persone che hanno avuto la fortuna di potersi accomodare in questi posti fossero sedute proprio sulla linea di campo garantendo loro una visuale mozzafiato su tutto il terreno di gioco per non perdere nemmeno un momento di quell'evento mondiale a dir poco esclusivo.