Trump ripeteva la stessa frase ad ogni calciatore nella premiazione ai Mondiali: svelato il labiale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe rivolto le stesse parole a tutti i calciatori di Spagna e Argentina durante la premiazione dopo la finale dei Mondiali 2026. La sua presenza sul palco, però, ha acceso diverse polemiche.

Trump e Lamine Yamal.

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Donald Trump avrebbe ripetuto lo stesso messaggio a tutti i giocatori di Spagna e Argentina durante la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali 2026.

Il presidente degli Stati Uniti è salito sul palco insieme al presidente della FIFA, Gianni Infantino, dopo il successo della Roja di De La Fuente sull'Argentina campione in carica per 1-0 ai tempi supplementari, nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey. Insieme al primo ministro canadese Mark Carney e alla presidente del Messico Claudia Sheinbaum, Trump ha preso parte alla consegna delle medaglie e del trofeo.

Trump e Messi.

Mentre stringeva la mano ai calciatori delle due nazionali, Trump avrebbe rivolto a ciascuno lo stesso incoraggiamento. Secondo Nicola Hickling, esperta di lettura labiale di LipReader Ltd., le parole pronunciate dal presidente sarebbero state: "Sei un campione", seguite da "Giocatore straordinario".

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Trump e la presenza ingombrante alla finale tra Spagna e Argentina

La cerimonia, però, non è passata inosservata anche per altri motivi. All'ingresso in campo, Trump è stato accolto da una pioggia di fischi provenienti da parte del pubblico presente allo stadio.

Successivamente, la sua permanenza sul palco durante i festeggiamenti della Spagna ha fatto discutere: invece di farsi da parte dopo aver consegnato il trofeo al capitano Rodri, il presidente è rimasto accanto ai giocatori anche nel momento del tradizionale sollevamento della Coppa, nonostante Gianni Infantino gli avesse fatto cenno di lasciare spazio ai campioni del mondo.

Trump resta al fianco dei giocatori spagnoli sul palco della premiazione dei Mondiali 2026.

Un altro momento delicato della premiazione ha visto protagonista Borja Iglesias, calciatore spagnolo che ha espresso diverse volte le sue posizioni contro le politiche di Trump e che alla vigilia aveva anticipato che avrebbe dato la mano al presidente americano perché "non voglio finire in prigione”: l'attaccante del Celta Vigo dà la mano al capo della Casa Bianca ma non lo ha guardato in faccia.

La Spagna ha conquistato il suo secondo titolo iridato grazie alla rete di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare, al termine di una finale rimasta in equilibrio per oltre cento minuti. Per l'Argentina, invece, è sfumato il sogno di difendere il titolo conquistato quattro anni prima, anche a causa dell'espulsione di Enzo Fernández nei minuti conclusivi dei tempi supplementari.

Donald Trump tocca la Coppa del Mondo, in tribuna gliela porge Ronaldo il Fenomeno.

Trump aveva seguito l'incontro da un palco d'onore insieme alla first lady Melania Trump e a Gianni Infantino, facendo così il suo esordio da spettatore a una finale di Coppa del Mondo: il presidente degli USA ha toccato il trofeo nonostante il regolamento “dei guanti bianchi” perché il rigido protocollo FIFA presenta alcune eccezioni ma in questo caso non si tratta di una concessione fatta al Presidente degli USA. L’unico a violarlo fu Salt Bae nel 2022 e fece molto discutere.

In un torneo molto politicizzato e con situazioni a dir poco discutibili, il finale non poteva che vedere protagonista ancora una volta Donald Trump.