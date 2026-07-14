Francia-Spagna, a che ora e dove vedere in TV oggi la prima semifinale dei Mondiali: Mbappé sfida Yamal

La Francia sfida la Spagna a Dallas nella prima semifinale di questi Mondiali che decreterà la prima finalista della Coppa del Mondo: chi vince affronterà Argentina o Inghilterra. La partita verrà trasmessa su Dazn e in TV in chiaro sulla Rai.

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Francia e Spagna si ritrovano ad affrontarsi ai Mondiali 2026 dopo la semifinale di Euro 2024, con Deschamps e de la Fuente che si giocano un posto per la finale. Solo una delle due nazionali riuscirà a raggiungere l'ultimo atto del torneo, in programma il prossimo 19 luglio in New Jersey. La partita si giocherà oggi, martedì 14 luglio, alle ore 21:00 a Dallas, all'AT&T Stadium di Arlington. Sarà possibile seguirla in diretta TV e streaming su DAZN e in contemporanea anche sulla Rai.

Mbappé sfida il giovane Lamine Yamal che nella fase a eliminazione diretta non è ancora riuscito a brillare con la maglia della Spagna, segnando solo un gol al debutto ai Mondiali contro l'Arabia Saudita. La partita è il remake della semifinale degli Europei del 2024, quando ad avere la meglio fu la Roja che poi vince anche la coppa nella finale contro l'Inghilterra. La vincitrice di questa semifinale incontrerà una tra Inghilterra e Argentina, protagoniste della seconda semifinale.

Merino ha deciso i quarti contro il Belgio

Francia-Spagna oggi in semifinale ai Mondiali: dove vederla in tv e streaming

Da un lato Mbappé, Dembele e Olise, dall'altra il decisivo Merino e il talento di Lamine Yamal che deve ancora esprimersi in questi Mondiali. La prima semifinale del torneo mette faccia a faccia due filosofie di gioco diverse: la nazionale guidata da Deschamps è la favorita per la vittoria finale e fin qui è riuscita a vincere sempre con grande convinzione, mente il gruppo di de la Fuente si è aggrappato ai gol decisivi di Merino negli ultimi due turni. Squadre in campo oggi alle ore 21:00, si gioca a Dallas. La partita sarà trasmessa in TV e in streaming su DAZN, ma in contemporanea è disponibile anche la trasmissione in chiaro in forma gratuita su Rai 1.

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La Francia ha superato il Marocco ai quarti

Le probabili formazioni

Mbappé non ha nessun problema e potrà essere titolare: è stato sostituito contro il Marocco per una botta alla caviglia ma sarà regolarmente in campo contro la Spagna. A centrocampo Deschamps punta su Koné e Rabiot, mentre va in panchina Tchouameni che sta recuperando da un infortunio muscolare.

Anche la Spagna non cambia e de la Fuente punta sulla stessa formazione che ha battuto il Belgio, con Merino che parte ancora dalla panchina come arma in più nei minuti finali, la sua zona preferita. Oyarzabal sarà il centravanti, mentre dietro di lui Olmo, Baena e Lamine Yamal proveranno a diventare un pericolo per la difesa francesse.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: de la Fuente

Lamine Yamal non ha ancora segnato nella fase a eliminazione diretta

I percorsi delle due squadre ai Mondiali 2026

I francesi hanno avuto vita più semplice nella semifinale contro il Marocco, anche se hanno dovuto stringere i denti e affidarsi al solito Mbappé. È stata un'altra prova di forza per la Francia che in questi Mondiali sembra non aver nessun rivale: nei turni precedenti hanno superato Paraguay e Svezia senza mai subire un gol nella fase a eliminazione diretta. Anche la Spagna può contare su una difesa di ferro che è crollata solo contro il Belgio. La Roja ha vinto grazie al gol di Merino, l'uomo della provvidenza che ha deciso anche gli ottavi contro il Portogallo, mentre ai sedicesimi gli spagnoli hanno vinto agilmente contro l'Austria.