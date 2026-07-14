Lamine Yamal provoca la Francia pubblicando due foto a poche ore dalla semifinale dei Mondiali

Lamine Yamal infiamma la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna. Il fenomeno spagnolo ha pubblicato una story su Instagram a poche ore dal calcio d’inizio.

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Alle 21 il calcio d'inizio alla prima semifinale dei Mondiali tutta europea tra Francia e Spagna. E così a poche ore dal via ecco che ci pensa Lamine Yamal a infiammare il match contro la nazionale di Deschamps pubblicando una story sul suo account Instagram. Il giocatore, evidentemente poco prima di posare il suo smartphone per metterlo in armadietto e concentrarsi sulla partita, ha avuto il tempo di pubblicare due foto molto significative: quelle relative al match di Nations League dello scorso 5 giugno 2025 quando la Roja vinse col punteggio di 5-4.

In quell'occasione Yamal fu protagonista di una doppietta d'autore realizzata al 54 e soprattutto 67 quando la Spagna era avanti 5-1 proprio grazie al gol del fenomeno del Barcellona. La Francia avrà poi la forza di segnare tre reti sfiorando una rimonta epica. Ebbene Yamal ha voluto ricordare quel momento mostrando la foto del suo gol e poi successivamente quella in cui festeggia seduto sui cartelloni pubblicitari mentre allarga le braccia prendendosi l'ovazione dei tifosi.

Una delle due story pubblicate da Yamal sul suo account Instagram.

Una story che sembra una provocazione – sana, ci mancherebbe – e che infiamma inevitabilmente una partita che vuol dire tanto per entrambe le nazionali. La Francia vuole ripetere l'expolit della vittoria del 2018 e soprattutto centrare la sua terza finale di fila ai Mondiali dopo quella conquistata anche nel 2022 quando è stata poi l'Argentina di Messi ad avere la meglio ai rigori con tanto di parata eroica di Dibu Martinez su Kolo Muani. Dall'altra parte c'è una Spagna che sembra davvero non avere difetti che ha ritrovato Yamal dopo qualche acciacco fisico patito poco prima dei Mondiali.

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Il giocatore è diventato l'autentico faro della Roja che con Oyarzabal, Dani Olmo e Merino, sta trascinando il popolo spagnolo al sogno della finale. Yamal con queste story mostra ancora una volta il suo carattere che un po' divide i tifosi. Per qualcuno si tratta di personalità all'ennesima potenza e sicurezza delle proprie capacità. Sta di fatto che già prima della partita il giocatore ha detto in conferenza stampa: "Non è stato mal interpretato, siamo i campioni d'Europa e non abbiamo paura di nessuna partita". Insomma, non ci aspetta che assistere alla partita di stasera per capire come andrà a finire.