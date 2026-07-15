Collina risponde alle insinuazioni di Deschamps ai Mondiali: “La risposta è: sì, sicuramente”

Collina non ci sta e difende la classe arbitrale: “Deschamps mette in dubbio Barton? La risposta FIFA è sì”

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Poche parole ma decise e perentorie. Pierluigi Collina non ha avuto bisogno di troppi discorsi per rispondere a Didier Deschamps protagonista di dichiarazioni un po' inaspettate dopo l'eliminazione della Francia in semifinale. Il responsabile del corpo arbitrale della FIFA, proprio come dirigeva le partite in Italia e in Europa, è stato molto incisivo nel promuovere alla sua maniera l'operato di Ivan Barton che ha arbitrato la sfida vinta dalla Spagna sui Bleus.

Collina risponde in modo deciso a Deschamps dopo Spagna-Francia

Non poteva rimanere in silenzio di fronte alle parole del selezionatore francese Collina di fronte al ct francese insoddisfatto degli episodi da moviola della prima semifinale. L'ex fischietto senza fronzoli: "In risposta alle dichiarazioni di Didier Deschamps che mettevano in dubbio la capacità del nostro arbitro di dirigere la semifinale, la risposta della FIFA è chiara: ‘Sì, assolutamente".I nostri arbitri" sono "di livello mondiale". Nessuna ombra dunque sul lavoro di Ivan Barton, originario di El Salvador, selezionato a soli 35 anni per arbitrare una delle partite più importanti e equilibrate degli ultimi anni.

Le parole di Deschamps che hanno indignato la Spagna e gli arbitri

Ma cosa aveva dichiarato Deschamps per scatenare l'indignazione in primis degli spagnoli e poi anche dei responsabili della classe arbitrale. Subito dopo Spagna-Francia 2-0, l'ex centrocampista si era lamentato, ponendo una domanda provocatoria a tutti i presenti in sala stampa: "Ma vi pongo io una domanda. Il quarto e il quinto uomo erano di altissimo livello, perché ho potuto discutere con loro, vedevano le mie stesse cose. Ora, vi chiedo, e non sarò io a rispondere, non voglio passare per uno che piagnucola perché abbiamo perso, ma l'arbitro di stasera aveva il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo? Rispondete voi se volete. Io non risponderò".

Ha risposto Collina e lo ha fatto in maniera concisa ma chiara, fugando ogni dubbio possibile. Non è nemmeno entrato nel merito degli episodi Collina, visto che anche lo stesso Deschamps non lo aveva fatto. Il suo riferimento velato, alle "decisioni a dir poco discutibili" era soprattutto sul rigore concesso alla Spagna che sarebbe stato viziato in precedenza da un tocco con il braccio di Yamal. Il caso però è chiuso.