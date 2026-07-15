Inghilterra-Argentina LIVE semifinale Mondiali 2026, diretta TV su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita

L'Inghilterra sfida l'Argentina nella seconda semifinale dei Mondiali in programma alle ore 21. La Spagna si è assicurata un posto nella finale del prossimo 19 luglio dopo aver battuto la Francia e attende di conoscere il nome della sua sfidante. Chi perde invece giocherà la finalina per il terzo posto contro i francesi. Anche questa partita sarà trasmessa in TV da DAZN e in chiaro sulla RAI. Le due nazionali si sfidano ad Atlanta per chiudere il quadro delle semifinali.
Argentina-Inghilterra è una delle rivalità più iconiche della storia dei Mondiali. Il momento simbolo resta il quarto di finale del 1986, quando Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della "Mano de Dios", realizzato con un tocco di mano non visto dall'arbitro, prima di firmare anche il leggendario "Gol del Secolo". Non si affrontano dal 2002 e quarant'anni dopo la sfida torna ad arricchirsi di un nuovo capitolo: l'Argentina di Lionel Messi arriva infatti alla semifinale accompagnata dalle polemiche arbitrali che hanno dato vita ad alcune teorie del complotto tra gli appassionati.
L'attacco dell'Argentina è in fiamme
Nelle ultime quattro partite dei Mondiali l'Argentina ha segnato almeno tre gol, segnando la seconda striscia più lunga nella storia della competizione. Anche contro l'Inghilterra l'Albiceleste conta sui suoi attaccanti che fin qui l'hanno aiutata anche a rimontare le partite più difficili.
La rivalità storica tra Argentina e Inghilterra
Argentina-Inghilterra è una delle rivalità più intense della storia dei Mondiali. Nata nel 1966 con la contestata espulsione del capitano argentino Antonio Rattín, è stata alimentata dalla guerra delle Falkland del 1982 e resa immortale nel 1986 dalla "Mano de Dios" e dal "Gol del Secolo" di Diego Maradona. Da allora ogni sfida tra le due nazionali è diventata molto più di una semplice partita di calcio.
Le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali dei due allenatori per la semifinale.
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel.
Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. All. Scaloni.
Il cammino dell'Argentina
Anche l'Argentina ha chiuso il girone al primo posto, senza mai perdere una partita. Ma poi nella fase a eliminazione diretta ha sofferto contro la favola Capoverde, che ha battuto soltanto ai supplementari, ha inscenato una rimonta epica contro l'Egitto e poi ai quarti è andata di nuovo ai supplementari contro la Svizzera.
Il cammino dell'Inghilterra
L'Inghilterra ha chiuso il girone al primo posto con 7 punti grazie alle vittorie contro Croazia e Panama e al pareggio con il Ghana. Ai sedicesimi di finale ha vinto contro la Repubblica Democratica del Congo e agli ottavi ha battuto il Messico per 3-2 in una partita bellissima giocata all'Azteca. Ai quarti ha dovuto stringere i denti contro la Norvegia vincendo ai supplementari con un gol di Bellingham che potrebbe essere protagonista anche oggi.
Dove si gioca oggi la semifinale
La partita di oggi si giocherà ad Atlanta, in Georgia. Lo stadio è stato costruito nel 2017 e può ospitare 68239 spettatori: è l'ottava gara di questi Mondiali che si gioca in questo impianto che è unico nel suo genere perché presenta un tetto retrattile e un display video a 360 gradi. Inoltre è famoso per essere uno degli stadi più sostenibili al mondo.
Dove vedere Inghilterra-Argentina ai Mondiali oggi in TV su Rai e DAZN
Inghilterra-Argentina giocano oggi alle ore 21:00 ad Atlanta. Chi vince si qualificherà per la finale dei Mondiali contro la Spagna, da giocare il prossimo 19 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming da DAZN, ma anche in chiaro gratuitamente su Rai 1 e in streaming su Raiplay, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.
La Spagna è la prima finalista dei Mondiali
Oggi si giocherà la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina che sperano di raggiungere la Spagna in finale: ieri la nazionale di de la Fuente ha vinto per 2-1 contro la Francia conquistando il primo slot dell'ultimo atto dei Mondiali.