Inghilterra-Argentina LIVE semifinale Mondiali 2026, diretta TV su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita

L'Inghilterra sfida l'Argentina nella seconda semifinale dei Mondiali in programma alle ore 21. La Spagna si è assicurata un posto nella finale del prossimo 19 luglio dopo aver battuto la Francia e attende di conoscere il nome della sua sfidante. Chi perde invece giocherà la finalina per il terzo posto contro i francesi. Anche questa partita sarà trasmessa in TV da DAZN e in chiaro sulla RAI. Le due nazionali si sfidano ad Atlanta per chiudere il quadro delle semifinali.

Argentina-Inghilterra è una delle rivalità più iconiche della storia dei Mondiali. Il momento simbolo resta il quarto di finale del 1986, quando Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della "Mano de Dios", realizzato con un tocco di mano non visto dall'arbitro, prima di firmare anche il leggendario "Gol del Secolo". Non si affrontano dal 2002 e quarant'anni dopo la sfida torna ad arricchirsi di un nuovo capitolo: l'Argentina di Lionel Messi arriva infatti alla semifinale accompagnata dalle polemiche arbitrali che hanno dato vita ad alcune teorie del complotto tra gli appassionati.