Olise e Dembélé presi in giro nello spogliatoio della Spagna: “Te lo sei mangiato, tiralo fuori dalla tasca”

Dopo il successo per 2-0 sulla Francia, nello spogliatoio della Spagna non sono mancati festeggiamenti e sfottò, con una battuta rivolta probabilmente a Olise o Dembélé. Intanto il CT de la Fuente ha esaltato la prestazione della Roja, già concentrata sulla finale mondiale.

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Dopo la vittoria per 2-0 rifilata alla Francia nella semifinale dei Mondiali 2026, nello spogliatoio della Spagna è esplosa la festa. In un video condiviso dagli account ufficiali della Roja si vedono i giocatori esultare tra cori, sorrisi e abbracci, ma anche scambiarsi qualche battuta ironica.

Tra i momenti che hanno attirato maggiormente l'attenzione c'è quello che coinvolge Marc Cucurella. Il terzino, protagonista di un'ottima prova difensiva, esulta dicendo: "Che partita incredibile!". Subito dopo si sente una voce, attribuita da alcuni a Fabian Ruiz, che scherza: "Te lo sei mangiato, tiralo fuori dalla tasca".

Il nome del destinatario non viene mai pronunciato, ma molti hanno interpretato la frase come un riferimento a Michael Olise, spesso impegnato sulla fascia controllata da Cucurella durante la gara. Non è escluso, però, che il commento fosse rivolto a Ousmane Dembélé, che in alcuni momenti della partita ha occupato la stessa zona del campo.

Nel filmato compare anche Dani Olmo, già proiettato verso la finale in programma domenica al MetLife Stadium di New York: "Era scritto. Abbiamo iniziato ad Atlanta e finiremo a New York. Ci siamo quasi", afferma con entusiasmo.

de la Fuente: "Hanno trovato davanti la migliore squadra del mondo"

In conferenza stampa, il commissario tecnico Luis de la Fuente ha elogiato la prestazione della sua squadra, sottolineando il valore del successo ottenuto contro una delle nazionali più forti del panorama internazionale.

"Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del mondo, ma loro hanno trovato davanti la migliore squadra del mondo. La nostra forza è il gruppo", ha dichiarato il CT, aggiungendo di essere continuamente sorpreso dalla crescita dei suoi giocatori. Secondo de la Fuente, la Spagna continua a migliorare partita dopo partita e possiede ancora ampi margini di crescita.

L'allenatore ha poi spiegato che la chiave della vittoria è stata la fedeltà al proprio stile di gioco: "Sapevamo che mantenendo la nostra identità avremmo potuto mettere in difficoltà la Francia. Abbiamo trovato gli spazi giusti e saputo neutralizzare i loro punti di forza grazie a un'interpretazione perfetta della partita."