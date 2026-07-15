Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina: invoca lo spirito di Maradona, Rimedio imbarazzato

Adani show in telecronaca per l’Argentina vittoriosa contro l’Inghilterra: tira in ballo Einstein e Maradona, poi perde la voce per il gol di Lautaro.

Decibel aumentati a livello di guardia da parte di Lele Adani per il racconto di Argentina-Inghilterra. Il commentatore dopo un inizio soft, proprio come quello della squadra sudamericana, è cresciuto alla distanza scatenandosi alla sua maniera in occasione delle reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez che hanno permesso all'Albiceleste di tornare in finale ai Mondiali dopo il trionfo in Qatar. Vere e proprie urla quelle di Adani che ha confermato di essere un grande estimatore (volendo usare un eufemismo) di Messi e compagni. Lo stesso Alberto Rimedio, il compagno di Adani, in sede di telecronaca è rimasto quasi spiazzato.

Adani perde il controllo dopo il pareggio dell'Argentina

Quando Messi ha acceso la luce per l'assist a Enzo Fernandez che dalla distanza ha pescato il jolly dell'1-1, Adani ha tirato in ballo persino Einstein. Incontenibile l'ex difensore che dopo aver parlato di "Golazo!", si è lasciato andare ad un fiume di parole: "Non è mai finita con l'Argentina! Non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo. Ma non lo puoi fare con Dios! Maradona, quarant'anni dopo, orienta! Questa partita non la fa finire perché l'epica deve continuare Il golazo sull'appoggio di Lionel. Andrà rivista la posizione per il gol. Alberto, è un gol incredibile, degno di una partita così epica!".

L'Argentina batte l'Inghilterra e Adani aumenta ancora i decibel per Messi e Lautaro

Se questo è sembrato già eccessivo, allora figuriamoci quanto accaduto poco dopo in occasione del gol vittoria di Lautaro Martinez. Incredulo Adani ("Non ci credo, non ci credo"), che ha perso quasi la voce: "Impazzisce di gioia il lato biancoceleste di Atlanta. Il gol di Lautaro, il bomber, el Toro argentino! 2-1! Il sessantottesimo assist con la Nazionale argentina di Lionel Messi. Poteva pensarci lui! La routine dello straordinario! Riporta Maradona qui, quarant'anni dopo. Lo fa lui, di destro, perché la palla è perfetta. Lautaro deve solo spingere, ma non possiamo vedere sempre questo! Il tiro sul palo, deviato, ma ancora Lionel Messi che conquista questa palla, punta l'avversario, lo dribbla, ne salta due! A 39 anni la mette di destro: solo da spingere per il Toro di Bahía Blanca! Non può finire così! È infinito il cuore dell'Argentina! È infinita la leggenda di Lionel Messi!".

E qui Rimedio ha cercato di riportare la situazione alla normalità: "Allora, riordiniamo le idee". Insomma niente di nuovo, anche se questa volta forse è stato raggiunto il picco in termini di entusiasmo da parte di Lele Adani. La chiosa è un nuovo riferimento all'epica: "Il popolo albiceleste impazzisce di gioia perché ha vinto la sfida che più di qualsiasi altra scuote l'anima dell'Argentina. La Selección non accetta un no come risposta. Rifiuta la resa, rigetta la forza del rivale, si ribella ai pronostici contrari e agli indirizzi avversi, fortificando il valore della missione e intensificando la spiritualità di un gruppo speciale". E qui Rimedio con il suo stile ha ceduto spazio alla pubblicità: "Adesso respiriamo", con la ribattuta di Adani: "Respira anche tu, che hai perso la voce". Appuntamento in finale, con il rischio di ulteriori aumenti di decibel.